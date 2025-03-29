«Это становится нормой»

Депутаты Пензенской гордумы лишили коллегу Елену Падалкину права выступать на очередной сессии. Причиной стали высказывания политика в СМИ и соцсетях об организованном муниципальным АО «Пензгорстройзаказчик» процессе расселения аварийного жилья на улице Измайлова. Накануне застройщик подал в суд на госпожу Падалкину, директора опубликовавшего историю СМИ и героиню статьи — мать пропавшего без вести участника СВО, которую переселили в 29-метровую студию вместо двухкомнатной квартиры. «Пензгорстройзаказчик» также требует удалить текст о взятом у «Сбера» под залог всей компании кредите, более чем в три раза превышающем ее стоимость. Предложивший лишить коллегу слова депутат объяснил свои действия недовольством местной жительницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственная женщина в созыве Елена Падалкина стала первым в истории Пензенской гордумы депутатом, лишенным слова

Фото: Пресс-служба Пензенской городской думы, Коммерсантъ Единственная женщина в созыве Елена Падалкина стала первым в истории Пензенской гордумы депутатом, лишенным слова

Фото: Пресс-служба Пензенской городской думы, Коммерсантъ

На девятой сессии Пензенской городской думы впервые проголосовали за запрет выступлений для депутата. Санкции подвергли руководителя регионального отделения всероссийского женского союза «Надежда России» Елену Падалкину (КПРФ).

Вопрос о лишении депутата права выступать был первым на повестке. Ранее с таким предложением обратился в думскую комиссию по этике другой гордеп Алексей Савичев («Единая Россия»). На предыдущей сессии гордумы, 28 февраля, политик сослался на письмо неназванной горожанки. Автор обращения якобы «возмутилась» тем, что расселившего ее из аварийного жилья муниципального застройщика АО «Пензгорстройзаказчик» обвиняют в угрозах другим горожанам.

«В сети Интернет и в Telegram-каналах, в том числе с подачи депутата гордумы Падалкиной Елены Романовны, я периодически вижу информацию о том, что застройщик якобы как-то там принуждает, пугает, заставляет, обманывает и так далее. Я крайне не согласна и возмущена этой информацией, так как это не соответствует действительности, мой случай — пример тому»,— говорится в зачитанном депутатом Савичевым обращении.

Неназванная горожанка якобы попросила разобраться в ситуации, а также «принять меры к восстановлению справедливости и недопущению распространения ложной информации среди людей».

Председатель гордумы Денис Соболев («Единая Россия») выступил тогда на стороне коллеги Савичева. Он заявил, что истории ряда жителей аварийного жилья, права которых отстаивает Елена Падалкина, на его взгляд, не подтверждены документально. «Речь идет о деятельности муниципального предприятия, причем одного из немногих, а может быть, единственного, которое приносит серьезный доход в бюджет Пензы: по итогам 2024 года - более 60 млн рублей. <…> Подобные разговоры прямо вредят деловой репутации организации, которая может из-за этого понести финансовый ущерб. Вслед за ней финансовый ущерб понесет город Пенза»,— полагает господин Соболев.

Прежде чем проголосовать, госпоже Падалкиной дали слово. Спикер отметила, что «даже по закону о местном самоуправлении нельзя привлечь депутата за высказанное мнение и его позицию». Елена Падалкина считает, что вынесенное на голосование решение «основано на субъективном мнении депутата Савичева», который не является экспертом-лингвистом. «У него нет на руках судебного решения, в котором сказано о том, что я допустила в своих высказываниях клевету, оскорбление или унижение чести и достоинства. Сейчас «Пензгорстройзаказчик» обратился в суд, и можно было бы дождаться решения, но вы этого не стали делать. Если мы выиграем суд, то я хотела бы услышать извинения за ваше поведение»,— заявила депутат.

Речь идет о двух исках «Пензгорстройзаказчик» к директору ООО «МедиаПенза» Сергею Падалкину, Елене Падалкиной и матери пропавшего на СВО бойца Галине Федотовой. Арбитражный суд Пензенской области принял их к рассмотрению 18 марта. Заседания назначены на 4 апреля и 15 мая.

АО «Пензгорстройзаказчик» реорганизовано из МУПа в 2019 году, учредитель — администрация областного центра, она же владеет 100% акций. Штат насчитывает 23 сотрудника, возглавляет организацию депутат Заксобрания Пензенской области Иван Николаев («Единая Россия»). «Пензгорстройзаказчик» являлся поставщиком в 18 государственных и муниципальных контрактах, общая сумма освоенных средств — 1,77 млрд руб. Общество выступало заказчиком 312 раз, сумма договоров — 2,3 млрд руб. Сейчас в судах рассматривают пять исков к компании с совокупным размером требований 27 млн руб.; в семи спорах акционерное общество требует с контрагентов 80 млн.

Компания ввела в эксплуатацию пять многоквартирных домов. Еще два, по данным Наш.дом.рф, строят с задержкой. На месте расселенных аварийных домов на улице Измайлова «Пензгорстройзаказчик» возводит с начала года ЖК «Династия» жилой площадью 18,7 тыс. кв. м.

В суде застройщик требует удалить и опровергнуть четыре публикации ИА «МедиаПенза». В одной из них размещен договор с ПАО «Сбербанк», согласно которому «Пензгорстойзаказчик» отдает «Сбербанку» в залог 100% акций стоимостью менее полумиллиона и получает 1,3 млрд на строительство ЖК «Династия» на улице Измайлова в микрорайоне Маяк — на месте расселяемых по программе комплексного развития территорий (КРТ) тем же застройщиком аварийных домов.

Госпожа Падалкина назвала происходящее «аферой» и напомнила: при том, что регион стал в 2024 году первым в Приволжском федеральном округе по вводу жилья, сегодня в новостройках Пензы порядка 700 тыс. кв. м остаются нераспроданными.

Героиней другой публикации и соответчиком стала Галина Федотова. В интервью «МедиаПензе» горожанка утверждает, что риелторы от «Пензгорстройзаказчика» при обсуждении расселения пензячки из двухкомнатной квартиры площадью 37 кв. м в аварийном доме на Измайлова грубили, угрожали судами и в итоге уговорили взять студию 29 кв. м со вторичного рынка жилья. По словам госпожи Федотовой, ранее представители застройщика обещали переселить ее и соседей в новые дома.

В завершение речи госпожа Падалкина упрекнула коллег в нежелании дискутировать. «Вы, конечно, можете заткнуть мне рот, это становится нормой в этом созыве городской думы, когда депутатам нельзя выступать и озвучивать свою позицию»,— подчеркнула спикер.

На этой же сессии одобрили сложение мандата Жиганшой Туктаровым (исключен из «Партии пенсионеров») и внесение изменений в положение «О Почетном гражданине города Пензы», на которое тот указывал. Господина Туктарова неделю назад обвинили в неуважении к ветерану-кандидату в почетные граждане. Тогда депутат обратил внимание, что награды участника ВОВ Виктора Городнова не соответствуют упомянутому нормативному акту, о планах менять который на тот момент не сообщали.

Елена Падалкина рассказала «Ъ — Средняя Волга», что Галина Федотова не одна недовольна предложением «Пензгорстройзаказчика» по расселению с Измайлова. Соответствующие видеообращения горожан опубликованы упомянутым «МедиаПенза». По словам пензенцев, в 2022 году, когда стало известно о расселении, им обещали новые квартиры в том же районе. Теперь предлагают компенсации по 75 тыс. руб. за 1 кв. м (средняя стоимость «квадрата» в Пензе — 109 тыс. руб.), подождать несколько лет строительства нового жилья или квартиры в домах советской постройки и в отдаленных районах.

«Жительница, которая обратилась к Савичеву с недовольством тем, что мы пишем, не живет на Измайлова уже 40 лет. Если она получает дополнительное жилье, то почему бы и нет. У некоторых на Измайлова — единственное жилье, им нужно где-то жить»,— отметила госпожа Падалкина. По словам собеседницы, Алексей Савичев просил лишить ее права выступлений на две сессии, но комиссия по этике согласилась только на одну.

Господин Савичев объяснил «Ъ», что с жителями улицы Измайлова не общался, поскольку они не относятся к его округу.

Пожаловавшаяся депутату на Падалкину горожанка является его избирательницей, но ранее владела квартирой на упомянутой улице. «Было обращение гражданки, должен был отреагировать»,— отметил собеседник.

«Я общался с депутатом по округу, где эта ситуация происходит [Николай Кузяков («Единая Россия») — «Ъ»]. Он сказал, что есть небольшое количество людей, которые возмущаются. Но мы же понимаем, что всем угодить невозможно. Нужно разговаривать, нужно общаться»,— резюмировал Алексей Савичев.

«Депутаты имеют право усомниться в эффективности управления муниципальным предприятием»,— напомнил «Ъ» политолог Анатолий Бодров. «Нынешний созыв очень плохо взаимодействует между собой. Они не понимают друг друга. Во всех предыдущих созывах спорили, ругались, но продолжали разговаривать. Сегодня они предпочитают кулуарные договоренности. Когда решения принимаются в тайне от коллег, происходят конфликты. Ответственность за это лежит на каждом члене созыва»,— считает собеседник.

Господин Бодров подчеркнул, что никто из депутатов не заступился за единственную женщину в созыве. «Настоящий подарок для прессы»,— отметил политолог.

Дарья Васенина