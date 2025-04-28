Власти Португалии назвали кибератаку возможной причиной блэкаута

Министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда назвал кибератаку в качестве возможной причины масштабного блэкаута в стране. Ранее массовое отключение электричества произошло в Португалии, на большей территории Испании, в Андорре и нескольких регионах Франции.

«Я знаю, что это касается нескольких стран Европы. Что-то масштабное, сопоставимое по размерам с кибератакой. Но это неподтвержденная информация»,— сказал Мануэль Кастро Альмейда журналистам (цитата по Publico).

Правительство Португалии создало рабочую группу для мониторинга отключений электроэнергии. Там сообщили, что проблема могла возникнуть за пределами страны. Министр при президенте Антониу Лейтан Амаро заверил, что власти страны работают над скорейшим возобновлением подачи энергии, но не назвал сроков.

Масштабные перебои с электричеством в Португалии и Испании начались примерно в 12:20 по местному времени (13:20 мск). Без электричества остались в том числе испанские Мадрид, Барселона, Валенсия и Севилья. В городах не работает общественный транспорт, отключились светофоры и пропадает телефонная связь. В португальском Лиссабоне приостановил работу аэропорт. Национальный институт кибербезопасности Испании также проверяет версию о кибератаке.