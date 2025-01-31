Прокуратура требует возбудить дело против журналистки-иноагента Таратуты

Московская прокуратура направила в Следственный комитет России (СКР) результаты проверки деятельности журналистки Юлии Таратуты (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Надзорный орган счел ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Ведомство установило, что журналистка дважды привлекалась к ответственности за нарушение порядка работы иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом с сентября по декабрь 2024 года она вновь не предоставила необходимую информацию в соответствии с законом России об иноагентах.

Юлия Таратута (признана иностранным агентом) работала корреспондентом в «Ъ», заместителем редактора отдела «Политика» в газете «Ведомости» и главредом ежеквартальных изданий Forbes Woman и Forbes Life. В 2017 году она заняла должность главного редактора Wonderzine. С декабря 2019 года работает на телеканале «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России). В декабре 2022 года Минюст внес журналистку в реестр иноагентов.

Никита Черненко