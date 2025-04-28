Пиарщик получил пять лет за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха»

Мещанский суд столицы в особом порядке рассмотрел дело медиаменеджера Станислава Дайнеко, который обвинялся в вымогательстве средств у директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко за удаление негативных постов и неразмещение в дальнейшем недостоверных и дискредитирующих топ-менеджера и его супругу Тину Канделаки сведений в Telegram-каналах.

Подсудимый во время следствия признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге за клевету (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) и особо крупное вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ) он получил пять лет колонии строгого режима.

Материалы в отношении Станислава Дайнеко были выделены в отдельное производство из большого дела о вымогательстве в общей сложности более 20 млн руб. у Василия Бровко, гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и основателя компании Yota Альберта Авдоляна.

В качестве обвиняемых в различных эпизодах расследования также фигурируют журналист Эдуард Щуренков, бизнесмен-айтишник Антон Сафонов (их дело направлено в суд), находящийся в розыске экс-гендиректор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков и владелец газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Последний также заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Айтишник не узнал своего обвинения».

Ефим Брянцев