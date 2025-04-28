Аресты спустились от мэрии к канализации

В Турции прошла новая волна задержаний по делу о коррупции в отношении бывшего мэра Стамбула и кандидата в президенты от оппозиции Экрема Имамоглу. Полиция Турции взяла под стражу более 50 человек, еще двоих объявили в розыск. Оппозиционная Республиканская народная партия отменила запланированные митинги в Измире и Мерсине, а ее лидер Озгюр Озель спешно направился в Стамбул. В партии заявили о политической подоплеке второй волны задержаний, связав ее с попыткой противодействия строительству Стамбульского канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель

Фото: Dylan Martinez / File Photo / Reuters Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель

Фото: Dylan Martinez / File Photo / Reuters

К утру 28 апреля полиция Турции задержала 51 из 53 подозреваемых по делу о масштабной коррупционной схеме с участием отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Операция началась еще в субботу и затронула три города: Стамбул, Анкару и Текирдаг. Задержаниям предшествовали обыски в домах подозреваемых. Среди задержанных — высокопоставленные члены мэрии Стамбула, включая заместителя генсека стамбульского муниципалитета Арифа Гюркана Алпая, личный телохранитель господина Имамоглу и жена задержанного ранее помощника политика Мурата Онгюна. Также правоохранители взяли под стражу председателя управления водоснабжения и канализации Стамбула Шафака Баша и его заместителя Бегюма Челикделена и главу департамента экологической инспекции управления Адема Шанлысоя.

Первая волна обысков и арестов по делу господина Имамоглу прошла 19 марта, тогда помимо самого мэра по подозрению в коррупции были задержаны более 90 человек. При этом сам господин Имамоглу проходит обвиняемым по двум делам: ему и части его соратников также вменяют связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Общее число задержанных теперь превышает 150 человек.

Сейчас господин Имамоглу, отстраненный от должности мэра и вскоре после этого избранный кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (РНП), находится под арестом в тюрьме Силиври. В середине апреля он впервые предстал перед судом, но по другому делу. Его обвиняют в угрозах прокурору Стамбула Акыну Гюрлеку, которого он публично критиковал за арест членов РНП. Следующий этап разбирательства по этому делу был перенесен на 16 июня.

На фоне новых арестов председатель РНП Озгюр Озель отменил ранее запланированные митинги в поддержку Экрема Имамоглу в Измире и Мерсине и срочно выдвинулся в Стамбул.

Комментируя последние задержания, он заявил о политической подоплеке дела. По его словам, они связаны с недавней попыткой управления водоснабжения и канализации Стамбула остановить проект правительственного жилищного агентства по строительству домов на Стамбульском канале. Управление коммуникаций администрации президента Турции отвергло эти обвинения. «Проект строительства жилья не имеет ничего общего со Стамбульским каналом»,— заявили в управлении, отметив, что правительственное агентство реализует застройку в рамках отдельной инициативы по возведению социального жилья.

Строительство Стамбульского канала — личная инициатива президента Эрдогана, которую он впервые представил в 2011 году, находясь в должности премьер-министра. Он называл его «проектом века». Согласно задумке господина Эрдогана, 50-километровый искусственный водный путь, который соединит Черное и Мраморное моря, должен разгрузить Босфорский пролив, через который ежедневно проходит более 40 тыс. судов. Новый канал, по которому пустили бы грузовые суда и нефтяные танкеры, также стал бы важным подспорьем для усиления геополитического значения Турции.

Господин Эрдоган утверждал, что Стамбульский канал не будет подпадать под юрисдикцию конвенции Монтрё от 1936 года, регулирующей проход иностранных кораблей (включая военные) через Босфорский пролив. В таком случае решение о проходе судов полностью перешло бы в руки Турции, а также открыло бы возможности для взимания пошлин, чтобы окупить затраты на строительство канала. По состоянию на 2020 год его стоимость оценивалась в $15 млрд.

Несмотря на то, что проект открывал перед Турцией новые внешние перспективы, население Стамбула негативно настроено в отношении нового канала. Согласно опросам, более 80% жителей города выступают против такого решения.

Бьют тревогу и экологи: новый канал может серьезно повлиять на биоразнообразие Черного и Мраморного морей, привести к засолению водоемов вокруг Стамбула и уничтожить источники питьевой воды, включая озеро Дурусу.

Мэрия Стамбула во главе с господином Имамоглу использовала все доступные юридические методы, чтобы остановить строительство канала. Также она провела ряд публичных кампаний за отмену проекта. Этот вопрос включен и в повестку РНП: партия во главе с господином Озелем регулярно обещает остановить застройку на своих митингах в поддержку Экрема Имамоглу, которые каждые выходные проходят в различных регионах страны. Пока строительство не развернулось в полной мере, но с начала 2025 года его темпы ускоряются. Предполагается, что проект будет завершен к 2027 году.

Вероника Вешнякова