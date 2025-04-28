Глава МИД РФ Лавров созвонился с госсекретарем США Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщили в Telegram-канале Министерства иностранных дел России. Как сказано в сообщении, основное внимание было уделено тематике конфликта на Украине.

На фоне разговора президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, господин Лавров и господин Рубио подчеркнули важность создания условий для переговоров, направленных на долгосрочный мир. Отмечается, что обсуждались и другие международные темы.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошли 25 апреля в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, господин Уиткофф покинул РФ с посланием Владимира Путина для Дональда Трампа.