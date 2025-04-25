Путин проводит переговоры с Уиткоффом в Кремле

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводят переговоры в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа»,— сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

Самолет с господином Уиткоффом приземлился сегодня в московском аэропорту Внуково. О том, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что не может раскрывать подробности переговоров до их начала.

Анастасия Домбицкая