Путин передал послание Трампу через Уиткоффа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покидает РФ с посланием российского лидера Владимира Путина для Дональда Трампа. Об этом сегодня, 25 апреля, по итогам переговоров господина Путина с представителем США сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

По словам господина Пескова, Владимиру Путину также было передано послание от его американского коллеги.

Это была уже четвертая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. По словам Юрия Ушакова, она носила конструктивный и весьма полезный характер. «Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов»,— сказал помощник президента России.

Стивен Уиткофф прилетел в Москву сегодня, 25 апреля. Перед переговорами с Владимиром Путиным он в компании спецпредставителя президента и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прогулялся по Арбату. Около 18:00 мск, согласно сервису Flightradar, самолет господина Уиткоффа вылетел из аэропорта Внуково.

Анастасия Домбицкая