«Серебро» на юбилей

ЛДПР официально объявила о старте кампании по выборам в Госдуму 2026 года. Предвыборную повестку партия выстроит вокруг национал-патриотической идеологии, сделав ставку на антимигрантскую и демографическую темы, а также на поддержку регионов. Но в вопросе о том, удастся ли либерал-демократам отметить 80-летие своего покойного основателя Владимира Жириновского вторым местом на выборах-2026, мнения экспертов расходятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам выборов-2026 Леонид Слуцкий (справа) надеется отобрать у Геннадия Зюганова звание лидера второй по численности фракции Госдумы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ По итогам выборов-2026 Леонид Слуцкий (справа) надеется отобрать у Геннадия Зюганова звание лидера второй по численности фракции Госдумы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Старт думской кампании-2026 в ЛДПР приурочили к 79-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Около 2 тыс. партийцев и их сторонников собрались 25 апреля в Москве на «Навка Арене». В назначенный час партийные лидеры прошли к импровизированной трибуне прямо по льду, на котором позже под все еще актуальный хит Шамана «Я русский» выступили фигуристы из «Навка шоу».

О том, что русскости «назло всему миру» либерал-демократы не стеснялись никогда, не забывали напоминать и партийные ораторы. «ЛДПР противостояла тем, кто пытался встроить страну в чуждую нам исторически западную цивилизацию,— гремел под сводами голос Леонида Слуцкого.— Мы были первыми». А предвыборную программу партии скрепили национал-патриотическим тезисом: «Вернем величие русским — заставим уважать Россию».

Впрочем, тут партийцы не забыли оговориться, что русский, согласно заветам Владимира Жириновского,— «это вопрос духа, а не крови». Так что идея ЛДПР — не в замене одних избранных (каких именно, не уточнялось) на других, а «в построении здорового общественного самосознания, основанного не на крови, а на духе», разъясняли либерал-демократы.

Столпами программы, как следовало из выступления Леонида Слуцкого, станут миграционная, демографическая и региональная темы (лозунг «Россия больше, чем Москва» партия, напомним, применяет с 2023 года). Среди других приоритетов — молодежь и ее заботы (первая из них — «чуждая Болонская система»), а также, разумеется, забота о ветеранах СВО и поддержка фронта (партбилеты из рук председателя получили несколько откомандированных с передовой бойцов). И молодым людям, и участникам СВО партия обещает хорошие политические перспективы — вплоть до мест в думских списках.

Всего на выборы-2026 ЛДПР намерена выставить 500 кандидатов (в том числе 50 — из «молодежки»), рассказал “Ъ” господин Слуцкий, а цель партии — вторая по представительству фракция в Думе. Для такого успеха у либерал-демократов есть все основания, уверен их лидер: «Растущее доверие людей, лучшая молодежная организация, реальные дела каждый день. Решение примут люди, но старт кампании дан, и шансы я на сегодня оцениваю как очень высокие». Структура предвыборного штаба, добавил Леонид Слуцкий, уже утверждена, но конкретные кадровые решения руководство примет после единого дня голосования-2025. Собеседники “Ъ” в партии не исключают, что у руля штаба председатель ЛДПР по уже сложившейся традиции встанет лично.

Ранее маргинальная национал-патриотическая повестка сегодня более востребована, считает политолог Павел Склянчук: «Ставка может сыграть, попытка эксплуатировать когда-то запретные темы может понравиться обществу». Возможность работать с этой темой — главное аппаратное достижение Леонида Слуцкого, согласен политолог Константин Калачев: «Это очень высокая степень доверия». По его мнению, модераторы внутренней политики планируют «канализировать» протестные настроения «сердитых русских» как раз через ЛДПР: «Это не националисты в радикальном смысле, а системная партия, которой дали возможность развить темы, поднятые еще Жириновским». Да и сам покойный основатель «работает лучше», чем многие живые вожди, отмечает эксперт со ссылкой на недавний социологический опрос ИНСОМАР: «77% испытывают позитивные чувства к Жириновскому и только 8% относятся с негативом».

КПРФ со второго места либерал-демократы, согласно опросам, уже сбросили, продолжает господин Калачев: «И если в этом году ЛДПР возьмет второе место (на региональных выборах.— “Ъ”), то станет партией второго выбора для тех, кто не пойдет голосовать за "Единую Россию"». Впрочем, одной национал-патриотической повестки для победы над вечным соперником не хватит, полагает Павел Склянчук. По его оценке, коммунисты могут набрать очки за счет неосоветизма, также популярной сегодня в обществе повестки. «Так что пострадавшей стороной в этой гонке могут стать две другие оппозиционные парламентские партии»,— резюмирует политолог.

Григорий Лейба