Как ЛДПР выступала на выборах в Госдуму

Первые же выборы, в которых участвовала ЛДПР, оказались для нее и самыми успешными. В декабре 1993 года партия Владимира Жириновского сенсационно победила в голосовании по партспискам, получив 22,9% голосов и опередив тогдашнюю «партию власти» в лице движения «Выбор России» (15,5%) и КПРФ (12,4%). Правда, по одномандатным округам либерал-демократы выиграли всего пять мандатов, и депутатов во фракциях ЛДПР и «Выбор России» оказалось поровну — по 64 человека.

На выборах во второй созыв в декабре 1995-го ЛДПР набрала по партспискам всего 11,2% голосов, с большим отрывом уступив КПРФ (22,3%). При этом она снова, пусть и ненамного, опередила «партию власти», роль которой на этот раз играло движение «Наш дом — Россия» (НДР; 10,1%). Однако из-за неудачного выступления либерал-демократов в одномандатных округах (всего одна победа против десяти — у НДР) фракция ЛДПР стала лишь третьей по численности (51 депутат).

В третий думский созыв в 1999 году ЛДПР прошла под флагом «Блока Жириновского», который был спешно учрежден после того, как партсписок ЛДПР сняли с выборов из-за нарушений отдельных кандидатов. По одномандатным округам либерал-демократы на этот раз не выиграли нигде, а по спискам получили 6% голосов, едва преодолев пятипроцентный барьер и сформировав в Думе шестую (последнюю) по численности фракцию из 17 депутатов.

На выборах 2003 года ЛДПР конкурировала с КПРФ за второе место, но в итоге уступила, набрав по партспискам 11,45% против 12,6% у коммунистов. Количество депутатов в партийной фракции после этого выросло до 36 человек, но по численности она осталась лишь четвертой — после новорожденного блока «Родина», который к 29 списочникам добавил восемь одномандатников (ЛДПР в одномандатных округах опять не побеждала).

На выборах-2007 партия Владимира Жириновского снова стала третьей (8,1% по партспискам и фракция из 40 человек), но на этот раз ей пришлось отстаивать «бронзу» уже в борьбе со «Справедливой Россией» Сергея Миронова (7,7% и 38 депутатов во фракции). А вот на следующих выборах-2011, несмотря на значительную прибавку в партийном голосовании (11,7% голосов), либерал-демократы опустились на общее четвертое место с фракцией из 56 человек (против 64 — у справороссов).

В 2016 году ЛДПР удалось взять реванш, прибавив к 13,1% голосов по партспискам пять побед в одномандатных округах и сформировав третью по численности фракцию из 39 человек (эсеры ограничились 6,2% и суммарными 23 депутатами). Эта борьба продолжилась и на выборах-2021, по итогам которых либерал-демократы чисто символически опередили эсеров в голосовании по партспискам (7,55% против 7,46%), но из-за всего двух одномандатных побед против восьми у «Справедливой России — За правду» уступили по общей численности фракции (21 — у ЛДПР и 23 — у СРЗП), заняв по этому показателю в Думе четвертое место и опередив лишь «Новых людей» (15 депутатов).