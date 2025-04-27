В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на пяти участках побережья

На утро воскресенья, 27 апреля, на пяти участках побережья Анапы обнаружены новые выбросы мазута. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, речь идет о незначительных выбросах мелкой фракции нефтепродукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Загрязнения зафиксировали на нескольких участках между между селом Витязево и станицей Благовещенской. Выбросы мазутной фракции также выявлены на участке отеля «Пляжный поселок, на участке пляжа около базы отдыха «Динамо» и на территории пляжа «Витязь».

Накануне, 26 апреля, на Бугазской косе была найдена 31 мертвая птица и один мертвый дельфин. На побережье было поставлено 35 новых сетей общей площадью 875 м, а также вывезено на утилизацию 38 замазученных сетей площадью 950 м. За день волонтеры и работники служб прошли деликатной очисткой песка 360 м. Было собрано и вывезено 356 мешков загрязненного мазутом песка и грунта, что составляет 12,5 т.

Как писал «Ъ-Кубань», работы по очистке пляжей Анапы от остатков мазута планируют завершить до 13 мая 2025 года. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы, а также Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах, по ее словам, соответствует действующим санитарным нормам.

Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты туристической отрасли ранее заявляли, что случившееся 15 декабря 2024 года в Керченском проливе крушение танкеров «Волгонефть», в результате чего в Черное море вытекло около 2,4 тыс. т мазута, серьезно не скажется на предстоящем курортном сезоне на побережье Краснодарского края.

Василий Хитрых