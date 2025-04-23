Пляжи Анапы планируют очистить от мазута к 13 мая

Работы по очистке пляжей Анапы от остатков мазута планируют завершить до 13 мая 2025 года. График утвердил региональный штаб по ликвидации последствий ЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инну Петухову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

План мероприятий согласовали совместно с администрацией города. Госпожа Петухова также отметила, что начало курортного сезона будет зависеть от заключения Роспотребнадзора о готовности пляжных территорий.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о непригодности пляжей Анапы Темрюкского района для купания. При этом качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха в указанных зонах соответствует действующим санитарным нормам.

Загрязнение побережья Кубани мазутом произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс нефтепродуктов на прибрежную полосу изначально зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко