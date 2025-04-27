Борцу с коррупцией в ФТС подсчитали взятки

Десять лет колонии, штраф и лишение звания — такое наказание военный суд в Москве назначил бывшему главному борцу с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС) генерал-майору ФСБ Дмитрию Мурышову. Он был признан виновным в получении взяток от участников внешнеэкономической деятельности. Посредник — предприниматель Дмитрий Нестеренко — получил семь лет. Сразу после оглашения приговора осужденные и их защита подали апелляционные жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мурышов (слева) и Дмитрий Нестеренко (справа) вины не признали, но получили внушительные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Мурышов (слева) и Дмитрий Нестеренко (справа) вины не признали, но получили внушительные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Москве 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор по делу генерал-майора Дмитрия Мурышова и директора ООО «Вектор Фрахт» Дмитрия Нестеренко. В прениях сторон прокурор попросила признать господина Мурышова виновным в получении взяток на общую сумму около 6 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а господина Нестеренко — в посредничестве по одному из эпизодов взяточничества (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и назначить первому 15 лет колонии строгого режима, а второму — 10 лет.

На момент привлечения к уголовной ответственности Дмитрий Мурышов занимал в Федеральной таможенной службе должность начальника управления по противодействию коррупции. По версии обвинения, преступный умысел на получение взяток у него созрел в январе 2022 года. Именно тогда, говорится в деле, генерал решил получать по 700 тыс. руб. и $20 тыс. в месяц от двух «участников внешнеэкономической деятельности» (ВЭД).

Согласно разработанному плану, взяткодатели должны были бросать конверты с деньгами в почтовый ящик бывшего сотрудника ФТС Константина Колганова.

Откуда их должны были забирать посредники, среди которых значились ранее судимый за мошенничество Илья Окороков и директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко. Следствие посчитало, что первую взятку генерал получил в августе 2022 года, а вторую в октябре-ноябре того же года. Затем генерал, по версии следствия, решил изменить плату, потребовав 700 тыс. руб. и $25 тыс., причем сразу за декабрь и январь.

Однако участники преступной схемы не знали, что к тому моменту Илья Окороков уже несколько месяцев находился в разработке столичных чекистов. И когда в начале декабря 2022 года Дмитрий Нестеренко забрал у Константина Колганова 1,4 млн руб. и $50 тыс. и передал их Илье Окорокову, последнего задержали. Илья Окороков сразу пошел на сотрудничество с правоохранителями, заявив, что изъятые у него деньги предназначались для Дмитрия Мурышова. И хотя передать средства дальше задержанный не успел, генерал-майора и предпринимателя Нестеренко также взяли под стражу.

Ни на следствии, ни в суде Дмитрий Мурышов вины не признал. Он, в частности, заявлял, что, согласно своим должностным обязанностям, не мог влиять на работу участников ВЭД, в его функции входила лишь проверка сослуживцев на предмет совершения теми правонарушений. Соответственно, и платить ему было незачем. А давший на него показания Илья Окороков до этого был судим за мошенничество и мог просто прикрываться именем генерала и обещать бизнесменам покровительство руководства ФТС, чтобы разводить их на деньги.

Константин Колганов, в свою очередь, мог оговорить генерала, поскольку в свое время был уволен из ФТС по «дискредитирующим основаниям». Соответственно, отмечали адвокаты, этот заявитель вполне был способен затаить на Дмитрия Мурышова обиду.

Дмитрий Нестеренко вину также не признал.

Он настаивал, что вообще не знал, что в пакете были деньги и тем более что они могли предназначаться Дмитрию Мурышову, поскольку сам он передал пакет Илье Окорокову.

Суд, однако, доводы защиты не принял и приговорил Дмитрия Мурышова к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. При этом он был лишен звания генерал-майора, а после освобождения не может занимать в течение трех лет должности на госслужбе. Его сообщник Нестеренко получил семь лет колонии строгого режима со штрафом в 6,3 млн руб.

Сразу же после оглашения судебного решения защита подала жалобы на приговор. В них говорится, в частности, что суд первой инстанции не учел всех обстоятельств дела. Так, адвокат Дмитрия Мурышова Вадим Яловицкий указал, что предполагаемые взяткодатели — представители ООО «Осташков экспорт» и ООО «Пять планет» — не испытывали никаких проблем с осуществлением внешнеэкономической деятельности в 2022 году, а значит, не нуждались в чьем-либо покровительстве. Кроме того, отметил адвокат Яловицкий, в суде не было установлено ни одного факта получения Дмитрием Мурышовым денег.

По данным защитника, если генералу что-то и передавалось в октябре 2022 года, то это были не деньги, а лекарство «Оралтек», прописанное генерал-майору его лечащим врачом-аллергологом из ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России».

В ноябре же господину Мурышову передавались сувениры: Илья Окороков (уже осужден на семь лет) доставил генералу в упаковке посуду с рождественской символикой, что и было зафиксировано оперативниками.

Особенно адвокаты подчеркивали, что деньги участники ВЭД собирали и передавали не для генерал-майора, а для Ильи Окорокова, при этом представители фирм—взяткодатели сами «не смогли назвать не только полномочия Дмитрия Мурышова, которому якобы передавали миллионы рублей, но и занимаемую им в 2022 году должность».

«У моего подзащитного не только не нашли денег, якобы переданных ему в качестве взяток, но и счетов в банках, дорогостоящей собственности и вообще каких-нибудь предметов роскоши,— заявил “Ъ” адвокат Яловицкий.— Притом что генерал проживал с женой-инвалидом в служебной квартире».

В апелляционной инстанции адвокаты будут просить либо оправдать подзащитных, либо отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Алексей Соковнин