Из освобожденных районов Курской области вывезли 808 человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с приграничных территорий региона, которые ранее вернулись под контроль российской армии, эвакуировали более 800 человек.

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«По состоянию на утро у нас уже 808 (человек.— "Ъ") было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших вооруженных сил»,— сказал Александр Хинштейн «РИА Новости».

Эвакуация Суджанского района Курской области идет с 12 марта. Сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о полном освобождении региона от вооруженных сил Украины.

23 апреля Александр Хинштейн сообщил, что 339 из 800 эвакуированных жителей курского приграничья находятся в пунктах временного размещения. Он также уточнял, что при содействии аппарата уполномоченного по правам человека удалось вывезти 25 россиян с территории Украины.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».