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Коммерсантъ FM
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Число эвакуированных из освобожденных поселков Курской области достигло 800

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуированы 800 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Среди эвакуированных 339 человек находятся в пунктах временного размещения.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Хинштейн уточнил, что в число эвакуированных входят 25 человек, вывезенных с территории Украины при содействии аппарата уполномоченного по правам человека. Находящиеся в ПВР, по словам главы региона, обеспечены спальными местами, питанием, одеждой, гуманитарными наборами, медицинской и психологической помощью.

«Всех, кого эвакуируют с освобожденных территорий, сразу осматривают медики скорой помощи и центра медицины катастроф. В случае необходимости экстренной помощи, их оперативно доставляют в больницы региона»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Эвакуация из Суджанского района идет с 12 марта. В начале апреля, отчитываясь об эвакуации 709 человек, господин Хинштейн сообщал, что среди них были 74 человека, нуждающихся в медицинской помощи. На лечении в Курской областной клинической больнице оставались 18 из них. Тогда власти региона сообщали, что 290 человек из общего числа эвакуированных живут в ПВР, 419 человек забрали родственники.

В середине апреля МЧС сообщало, что всего в ПВР находятся более 6 тыс. человек. На тот момент связь с родственниками была установлена более чем у 2,2 тыс. жителей.

Полина Мотызлевская

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