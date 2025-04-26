Россию на похоронах папы римского представляла Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова по поручению президента посетила Ватикан и Рим, где представила Россию на похоронах папы римского Франциска. Всего на церемонии присутствовали более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

«По поручению президента представила Россию на похоронах папы римского Франциска … От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон»,— написала Ольга Любимова в Telegram-канале.

Как добавила министр, заупокойная месса прошла на площади Святого Петра в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей. В своем Telegram госпожа Любимова также опубликовала фотографию, на которой она стоит у гроба с телом понтифика.

Папа римский Франциск умер 21 апреля. Прощание с ним проходило в течение трех дней в соборе Святого Петра. Сегодня, 26 апреля, прошли похороны понтифика. Церемонию посетили около 200 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Папа вернулся в дом Отца».