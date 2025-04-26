Трамп: большинство ключевых пунктов в сделке России и Украины уже согласовано

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина очень близки к тому, чтобы договориться друг с другом. Теперь стороны должны встретиться на самом высоком уровне, чтобы поставить точку в конфликте, заявил президент.

«Большинство ключевых моментов уже согласовано. Остановите кровопролитие. Сейчас!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне, 25 апреля, стали известны детали американского плана по украинскому урегулированию. В нем указано, что США готовы юридически признать полуостров частью территории России. Луганск, Запорожье, Донецк и Херсон предложено считать российской территорией де-факто. Также вчера прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Они обсуждали возобновление прямых переговоров России и Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Крым — ваш».