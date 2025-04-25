Путин и Уиткофф обсудили возобновление прямых переговоров России и Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что во время трехчасовых переговоров Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа речь шла о возобновлении прямых переговоров России и Украины. Беседа сблизила позиции Москвы и Вашингтона, отметил господин Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Это была уже четвертая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа. По словам Юрия Ушакова, она носила конструктивный и весьма полезный характер. «Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов»,— сказал помощник президента России (цитата по ТАСС).

Стивен Уиткофф прилетел в Москву сегодня, 25 апреля. Перед переговорами с Владимиром Путиным он в компании спецпредставителя президента и главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева прогулялся по Арбату. Около 18:00 мск, согласно сервису Flightradar, самолет господина Уиткоффа вылетел из аэропорта Внуково.