Трамп фразой «хорошая встреча» описал переговоры Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел сегодня в Москве «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters. Переговоры длились около трех часов. Обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф и Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Стив Уиткофф и Владимир Путин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«У Уиткоффа была хорошая встреча»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, работа над мирным соглашением между Россией и Украиной «идет гладко».

Помощник президента России Юрий Ушаков несколько часов назад говорил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа сблизила позиции Москвы и Вашингтона. Одной из тем беседы, сказал господин Ушаков, было возобновление прямых переговоров России и Украины.