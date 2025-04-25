Трамп фразой «хорошая встреча» описал переговоры Путина и Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел сегодня в Москве «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters. Переговоры длились около трех часов. Обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.
Стив Уиткофф и Владимир Путин
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
«У Уиткоффа была хорошая встреча»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, работа над мирным соглашением между Россией и Украиной «идет гладко».
Помощник президента России Юрий Ушаков несколько часов назад говорил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа сблизила позиции Москвы и Вашингтона. Одной из тем беседы, сказал господин Ушаков, было возобновление прямых переговоров России и Украины.