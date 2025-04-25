Ушаков: переговоры Путина и Уиткоффа еще больше сблизили позиции США и России

Трехчасовая беседа президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа носила конструктивный характер и позволила еще больше сблизить позиции Москвы и Вашингтона. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги российско-американских переговоров в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

«Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов»,— сказал помощник президента (цитата по ТАСС).

Юрий Ушаков подчеркнул, что продуктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится в самом активном режиме.

Господин Ушаков также обратил внимание журналистов на факт, что встреча состоялась в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. «Эта встреча, всем известно, символизирует боевое союзничество двух наших стран в борьбе с нацизмом»,— напомнил он.

Это уже четвертая встреча спецпосланника президента США с российским лидером с начала года. До этого Стив Уиткофф приезжал в Россию 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Они обсуждали российско-украинский конфликт, в том числе территориальные вопросы.

Анастасия Домбицкая