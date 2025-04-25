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Коммерсантъ FM
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С папой Франциском за три дня попрощались 250 тыс. человек

В Ватикане около 250 тыс. человек пришли в собор Святого Петра, чтобы попрощаться с умершим папой римским Франциском. Как сообщает AP, еще сотни людей не успели подойти к гробу с понтификом, так как время прощания истекло.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Сегодня, 25 апреля, гроб с телом папы Франциска будет закрыт и запечатан. Похороны состоятся в субботу после мессы. Как сообщает агентство, на похоронах ожидается около 200 тыс. человек на площади Святого Петра. Еще 300 тыс. выстроятся вдоль маршрута от Ватикана до римской церкви Санта-Мария Маджоре, где понтифик будет похоронен. Для обеспечения порядка власти Италии направили более 2,5 тыс. полицейских и 1,5 тыс. военных.

Чем запомнился папа римский Франциск

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Папа римский Франциск умер 21 апреля в Ватикане от инсульта на 89-м году жизни. Он занимал свой пост с 2013 года. На похороны Франциска приедут президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и др. Россию на похоронах будет представлять министр культуры Ольга Любимова.

Что пишут мировые СМИ о выборах нового папы — читайте в обзоре «Ъ».

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Прощание с папой римским Франциском

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Женщина в соборе Святого Петра

Женщина в соборе Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди прощаются с телом Папы Франциска в базилике Святого Петра

Люди прощаются с телом Папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Отец Бруно Сильвестрини делает фотографию церемонии прощания с понтификом с Лоджии Бенедициони

Отец Бруно Сильвестрини делает фотографию церемонии прощания с понтификом с Лоджии Бенедициони

Фото: Claudia Greco / Reuters

Тело папы Франциска в базилике Святого Петра

Тело папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией садятся на борт президентского вертолета, чтобы отправиться в Рим и проститься с папой Римским

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией садятся на борт президентского вертолета, чтобы отправиться в Рим и проститься с папой Римским

Фото: Leah Millis / Reuters

Вид на папскую базилику Санта-Мария-Маджоре за день до похорон понтифика, 25 апреля

Вид на папскую базилику Санта-Мария-Маджоре за день до похорон понтифика, 25 апреля

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Траурная процессия служителей церкви перед собором Святого Петра в Ватикане, где проходит обряд прощания с папой римским Франциском

Траурная процессия служителей церкви перед собором Святого Петра в Ватикане, где проходит обряд прощания с папой римским Франциском

Фото: Andreea Alexandru / AP

Гроб с телом понтифика был доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы

Гроб с телом понтифика был доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы

Фото: Emilio Morenatti / AP

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля

Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Желающие проститься с понтификом в ожидании прибытия кортежа с гробом на площади Святого Петра

Желающие проститься с понтификом в ожидании прибытия кортежа с гробом на площади Святого Петра

Фото: Markus Schreiber / AP

Очередь перед входом в собор

Очередь перед входом в собор

Фото: Francisco Seco / AP

По оценкам римских властей, траурную церемонию за три дня посетят 100 тыс. человек

По оценкам римских властей, траурную церемонию за три дня посетят 100 тыс. человек

Фото: Emilio Morenatti / AP

Верующие перед гробом с телом папы римского Франциска

Верующие перед гробом с телом папы римского Франциска

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Из-за большого количества желающих проститься были увеличены рабочие часы собора: допуск паломников приостанавливался лишь с 5:30 до 7 утра по местному времени

Из-за большого количества желающих проститься были увеличены рабочие часы собора: допуск паломников приостанавливался лишь с 5:30 до 7 утра по местному времени

Фото: Francisco Seco / AP

Участники обряда прощания

Участники обряда прощания

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джанфранко Равази на церемонии

Кардинал Джанфранко Равази на церемонии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Монахини в очереди к гробу

Монахини в очереди к гробу

Фото: Markus Schreiber / AP

Чилийский и американский кардиналы Фернандо Наталио Чомали Гариб (слева) и Шон Патрик О’Мелли

Чилийский и американский кардиналы Фернандо Наталио Чомали Гариб (слева) и Шон Патрик О’Мелли

Фото: Andrew Medichini / AP

Сотрудники итальянской военизированной полиции

Сотрудники итальянской военизированной полиции

Фото: Bernat Armangue / AP

Очередь перед входом в собор

Очередь перед входом в собор

Фото: Mohammed Salem / Reuters

На время церемонии под особый контроль взята площадь Святого Петра и транспортные узлы, в небе объявлен режим бесполетной зоны

На время церемонии под особый контроль взята площадь Святого Петра и транспортные узлы, в небе объявлен режим бесполетной зоны

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Верующие перед входом на территорию Ватикана

Верующие перед входом на территорию Ватикана

Фото: Carlos Barria / Reuters

Девочка перед портретом папы римского в выставочном зале Ватикана на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония

Девочка перед портретом папы римского в выставочном зале Ватикана на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Очередь перед гробом понтифика

Очередь перед гробом понтифика

Фото: Yara Nardi / Reuters

Паломники в Ватикане читают выпуск газеты L&#39;Osservatore Romano, посвященной покойному

Паломники в Ватикане читают выпуск газеты L'Osservatore Romano, посвященной покойному

Фото: Claudia Greco / Reuters

Посетители в выставочном зале Ватикана на Expo 2025 в Осаке, Япония

Посетители в выставочном зале Ватикана на Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

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Женщина в соборе Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Люди прощаются с телом Папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Отец Бруно Сильвестрини делает фотографию церемонии прощания с понтификом с Лоджии Бенедициони

Фото: Claudia Greco / Reuters

Тело папы Франциска в базилике Святого Петра

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией садятся на борт президентского вертолета, чтобы отправиться в Рим и проститься с папой Римским

Фото: Leah Millis / Reuters

Вид на папскую базилику Санта-Мария-Маджоре за день до похорон понтифика, 25 апреля

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Траурная процессия служителей церкви перед собором Святого Петра в Ватикане, где проходит обряд прощания с папой римским Франциском

Фото: Andreea Alexandru / AP

Гроб с телом понтифика был доставлен из его личной резиденции — дома Святой Марфы

Фото: Emilio Morenatti / AP

Прощание с Франциском продлится до 25 апреля

Фото: Andrew Medichini / Pool / Reuters

Желающие проститься с понтификом в ожидании прибытия кортежа с гробом на площади Святого Петра

Фото: Markus Schreiber / AP

Очередь перед входом в собор

Фото: Francisco Seco / AP

По оценкам римских властей, траурную церемонию за три дня посетят 100 тыс. человек

Фото: Emilio Morenatti / AP

Верующие перед гробом с телом папы римского Франциска

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Из-за большого количества желающих проститься были увеличены рабочие часы собора: допуск паломников приостанавливался лишь с 5:30 до 7 утра по местному времени

Фото: Francisco Seco / AP

Участники обряда прощания

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джанфранко Равази на церемонии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Монахини в очереди к гробу

Фото: Markus Schreiber / AP

Чилийский и американский кардиналы Фернандо Наталио Чомали Гариб (слева) и Шон Патрик О’Мелли

Фото: Andrew Medichini / AP

Сотрудники итальянской военизированной полиции

Фото: Bernat Armangue / AP

Очередь перед входом в собор

Фото: Mohammed Salem / Reuters

На время церемонии под особый контроль взята площадь Святого Петра и транспортные узлы, в небе объявлен режим бесполетной зоны

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Верующие перед входом на территорию Ватикана

Фото: Carlos Barria / Reuters

Девочка перед портретом папы римского в выставочном зале Ватикана на выставке Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Очередь перед гробом понтифика

Фото: Yara Nardi / Reuters

Паломники в Ватикане читают выпуск газеты L'Osservatore Romano, посвященной покойному

Фото: Claudia Greco / Reuters

Посетители в выставочном зале Ватикана на Expo 2025 в Осаке, Япония

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

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