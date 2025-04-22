«Ватикан остается гнездом интриг»

Смерть папы Франциска продолжает оставаться едва ли не главным событием, обсуждаемым масс-медиа. Теперь, правда, на первый план выходит вопрос о том, кто станет новым папой и что ждет Римско-католическую церковь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кардинал и дипломат Сильвано Томази на площади Святого Петра (22 апреля 2025 года) Фото: Francisco Seco / AP Верующие молятся перед портретом покойного папы Франциска в Вестминстерском соборе в Лондоне Фото: Alastair Grant / AP Кардиналы съезжаются в Ватикан после кончины папы Франциска Фото: Claudia Greco / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Кардинал и дипломат Сильвано Томази на площади Святого Петра (22 апреля 2025 года) Фото: Francisco Seco / AP Верующие молятся перед портретом покойного папы Франциска в Вестминстерском соборе в Лондоне Фото: Alastair Grant / AP Кардиналы съезжаются в Ватикан после кончины папы Франциска Фото: Claudia Greco / Reuters

«Жажда стабилизации велика»

Какова степень желания избрать на престол Святого Петра более решительного реформатора, чем папа Франциск, неясно. Возможно, есть сильное желание в стабилизации папства. Это не означает, что теперь в Римско-католической церкви будет консервативный или очень традиционалистский откат… Вероятно, все же кардиналы захотят затормозить изменения в церкви после очень неспокойных лет с Франциском.

Папа Франциск был народным понтификом. Его преемник должен быть таким же

Католической церкви следует избегать соблазна делать то, что в прошлом делала церковь Англии: играть в политику маятника, сменяя модернизатора традиционалистом или наоборот. Папа Франциск был реформатором, которого огорчало то, что можно было бы назвать «глубинным государством» консервативных интересов в Ватикане. В принципе он расстраивал и либералов, чьи надежды на более широкие перемены выросли, но не сбылись, и консерваторов, которые подозревали, что он готов идти дальше, чем говорит.

К сожалению, его незавершенной революции не хватило времени, но она должна быть завершена его преемником. Он должен следовать путеводной звезде папы Франциска: церковь должна нести Евангелие современному миру.

Другого такого папы не будет

Кончина Франциска теперь выдвинет на передний план внутреннюю борьбу между реформаторами и традиционалистами… Из-за назначений, сделанных Франциском в коллегию кардиналов, вероятнее всего, следующий понтифик будет не европейцем, а с другого континента… Одно ясно: другого такого папы, как Франциск, не будет. Что бы о нем не думали и не говорили, он изменил лицо католической церкви. И пока неизвестно, сохранятся ли сделанные им изменения.

Конклав испытает на прочность наследие папы Франциска

На предстоящем конклаве не исключено, что евроцентристские консерваторы и правые американские прелаты — пользующиеся симпатиями вице-президента Джей Ди Вэнса, недавнего новообращенного, который только на днях нанес визит понтифику,— могут объединиться с недавно назначенными Франциском африканскими кардиналами, выступившими против его попыток примирения с католиками-геями. Кардиналы, которые считают, что реформы оттеснили их от власти, также могут использовать свой голос для возмездия. За эти годы Франциск также обнаружил, что несколько назначенных им кардиналов тайно шептались против него. Ватикан остается гнездом интриг, несмотря на всю проведенную им работу по распутыванию узлов.

Смерть папы Франциска: животрепещущие вопросы поиска преемника

Замена папы Римского — дело непростое. Человеческий разум естественно пытается найти преемника, который будет похож на только что правившего папу. Но последние пять назначений преемников настраивают на скептицизм в этом плане: каждый раз в итоге появлялась совсем новая личность, часто нестандартная, как это было в случае с Иоанном Павлом II и Франциском... На этот раз решающим будет еще один критерий: «видение» церкви. Потому что Франциск, желая произвести революцию в церкви, серьезно встревожил кардиналов-выборщиков… Таким образом, вопрос заключается в том, захотят ли они исправления, или утверждения новых ориентиров, установленных Франциском.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц