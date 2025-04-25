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Коммерсантъ FM
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В Мьянме астролога арестовали за неверный прогноз землетрясения

Власти Мьянмы арестовали популярного в стране блогера и астролога, обвинив его в распространении ложных слухов и провоцировании паники предсказанием нового землетрясения. Как сообщает BBC, 21-летний Джон Мо Тхэ был задержан в своем доме и правительство обещает поступить с ним «по закону».

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Stringer / Reuters

Джон Мо Тхэ вел аккаунт в TikTok. Якобы читая по звездам, он регулярно публиковал прогнозы не только о землетрясениях, но и о других природных катаклизмах, а также политических событиях и, например, о возможных ударах США по Мьянме. Его публикации пользовались популярностью — у него было более 300 тыс. подписчиков.

9 апреля он написал, что 21 апреля произойдет мощное землетрясение, которое начнется в Таиланде, затронет много стран и ударит по каждому городу в Мьянме. Астролог советовал согражданам не оставаться в этот день внутри зданий, держаться подальше от пляжей и огнеопасных веществ. Люди, напуганные землетрясением 28 марта, унесшего жизни 3700 человек, поверили прогнозу. И 21 апреля многие действительно вышли на улицы и не хотели заходить в дома.

Когда стало ясно, что прогноз не сбылся, кто-то, видимо, счел необходимым сообщить об этом. Власти Мьянмы заявили, что им поступило сообщение о распространении фейковых новостей в TikTok и было принято решение пресечь эту деятельность. Кроме того, власти предупредили, что будут «решительно пресекать деятельность и других, кто пишет, распространяет или делится фейковыми новостями».

Алена Миклашевская

Фотогалерея

Землетрясения XXI века

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Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Фото: Reuters

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Фото: Petros Giannakouris / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Фото: Andy Wong / AP

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Фото: Greg Baker / AP

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

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Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Фото: Reuters

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Фото: Petros Giannakouris / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Фото: Andy Wong / AP

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Фото: Greg Baker / AP

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

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