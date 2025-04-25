В Мьянме астролога арестовали за неверный прогноз землетрясения

Власти Мьянмы арестовали популярного в стране блогера и астролога, обвинив его в распространении ложных слухов и провоцировании паники предсказанием нового землетрясения. Как сообщает BBC, 21-летний Джон Мо Тхэ был задержан в своем доме и правительство обещает поступить с ним «по закону».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Джон Мо Тхэ вел аккаунт в TikTok. Якобы читая по звездам, он регулярно публиковал прогнозы не только о землетрясениях, но и о других природных катаклизмах, а также политических событиях и, например, о возможных ударах США по Мьянме. Его публикации пользовались популярностью — у него было более 300 тыс. подписчиков.

9 апреля он написал, что 21 апреля произойдет мощное землетрясение, которое начнется в Таиланде, затронет много стран и ударит по каждому городу в Мьянме. Астролог советовал согражданам не оставаться в этот день внутри зданий, держаться подальше от пляжей и огнеопасных веществ. Люди, напуганные землетрясением 28 марта, унесшего жизни 3700 человек, поверили прогнозу. И 21 апреля многие действительно вышли на улицы и не хотели заходить в дома.

Когда стало ясно, что прогноз не сбылся, кто-то, видимо, счел необходимым сообщить об этом. Власти Мьянмы заявили, что им поступило сообщение о распространении фейковых новостей в TikTok и было принято решение пресечь эту деятельность. Кроме того, власти предупредили, что будут «решительно пресекать деятельность и других, кто пишет, распространяет или делится фейковыми новостями».

Алена Миклашевская