Уиткофф прогулялся по Москве с Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Дмитриев и Уиткофф совершили небольшую прогулку по центру российской столицы»,— передает корреспондент «Интерфакса».

Самолет с господином Уиткоффом приземлился сегодня в московском аэропорту Внуково. О том, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники.