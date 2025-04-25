Уиткофф прогулялся по Москве с Дмитриевым
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает «Интерфакс».
Фото: пресс-служба президента РФ
«Дмитриев и Уиткофф совершили небольшую прогулку по центру российской столицы»,— передает корреспондент «Интерфакса».
Самолет с господином Уиткоффом приземлился сегодня в московском аэропорту Внуково. О том, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники.