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Экс-вице-мэр Екатеринбурга получил срок давности

Виктору Контееву снизили наказание на один год

Свердловский областной суд сократил на один год заключение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности. В результате ему назначено 20 лет лишения свободы по совокупности ранее вынесенных приговоров за подстрекательство к убийствам, покушение, получение взятки и вымогательство. Если Виктор Контеев не получит условно-досрочное освобождение (УДО), то из колонии он выйдет в 2031 году. Его адвокат Сергей Колосовский сообщил, что защита планирует подавать жалобу в кассационную инстанцию, чтобы еще больше сократить срок заключения.

Быший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев на заседании суда

Быший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Быший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда освободила бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева от отбытия наказания за эпизод вымогательства из-за истечения срока давности. К заседанию суда осужденный присоединился посредством видеоконференц-связи.

Приговор, который рассматривала апелляция, был вынесен в июле 2023 года Сысертским районным судом. Тогда суд признал Виктора Контеева виновным по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация имущества).

От отбывания наказания за мошенничество и легализацию имущества он был освобожден в связи с истечением срока давности. По остальным эпизодам ему было назначено наказание в 13 лет заключения в колонии строгого режима. С учетом вынесенного в 2014 году приговора за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам ему был назначен 21 год лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. Решение не устроило обе стороны, поэтому было обжаловано в вышестоящей инстанции.

Апелляционная коллегия хоть и снизила Виктору Контееву срок на один год, однако назначила ему дополнительное наказание за покушение на убийство.

По совокупности приговоров он должен отбыть 20 лет заключения в колонии и выплатить штраф 500 тыс. руб., а после освобождения еще один год провести с ограничением свободы.

Напомним, с 2000 года Виктор Контеев занимал должность вице-мэра в администрации Екатеринбурга, которую возглавлял Аркадий Чернецкий. В 2011 году он был задержан и помещен под арест.

Согласно версии следствия, в декабре 2009 года совместно с участниками созданной им организованной группы он вымогал у бизнесмена Максима Краснова 25% владения ООО «Урал» (Курганская область) общей стоимостью 3,6 млн руб. Предприятие располагалось в городе Петухово, находящемся на границе с Казахстаном, и занималось таможенным оформлением грузовиков с фруктами из стран Средней Азии. Эти фрукты затем направлялись в Екатеринбург на овощебазу №4, которая была самой крупной в регионе.

По утверждению Генпрокуратуры, в апреле 2010 года, после отказа в передаче бизнеса, Виктор Контеев разработал план убийства Максима Краснова, однако его исполнение было сорвано его подчиненными «по не зависящим от них обстоятельствам».

В дальнейшем, как считает следствие, Виктор Контеев организовал хищение 50% доли уставного капитала компании мошенническим путем и легализовал полученные преступным путем средства.

Виктор Контеев не признал вину ни по одному из эпизодов уголовных дел. Защита утверждает, что первое дело, по которому фигурант был осужден в 2014 году в Кургане, является заказным, а второе понадобилось для того, чтобы увеличить срок его заключения и помешать ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, на которое он мог рассчитывать в 2023 году.

Адвокат Контеева Сергей Колосовский сообщил, что в случае, если его подзащитный не сможет получить УДО, он будет находиться в колонии до 2031 года с учетом увеличения общего срока на два года.

«Всего к сроку путем частичного сложения могли добавить только семь лет, добавили три, мы снизили до двух, что само по себе по нынешним меркам результат положительный»,— пояснил он.

Защита планирует подавать жалобу в кассационную инстанцию с целью еще снизить срок.

Анна Капустина

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