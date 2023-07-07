«Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел»

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, обвиняемого в вымогательстве и покушении на убийство бизнесмена. С учетом вынесенного в 2014 году приговора за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам экс-чиновник суммарно проведет в заключении 21 год. Защита намерена обжаловать решение суда. Виктор Контеев вину не признает, заявляя, что обвинительный вердикт был ожидаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Контеев в Сысертском районном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший заместитель мэра Екатеринбурга Виктор Контеев в Сысертском районном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение второго уголовного дела 70-летнего Виктора Контеева заняло больше года. Материалы поступили в Сысертский районный суд в марте 2022 года, а приговор огласили 7 июля 2023 года. Бывший вице-мэр Екатеринбурга признан виновным в вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), легализации имущества (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По последним двум статьям его освободили от наказания из-за истечения срока давности. По совокупности преступлений путем частичного сложения сроков ему назначили 13 лет колонии строгого режима.

С учетом 18-летнего срока, который Виктор Контеев отбывает с 2014 года за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам, экс-чиновник суммарно проведет в заключении 21 год.

Адвоката Сергея Колосовского отметил, что защита намерена обжаловать решение суда.

Виктор Контеев после оглашения приговора заявил, что данное решение для него было очевидным. «Страшного ничего не произошло. Слишком большой уровень заказа, и слишком большие чины следят за этим делом. Они не хотят, чтобы я освободился. Эти люди рано или поздно будут наказаны: или Господом Богом, или просто сядут в тюрьму»,— заявил экс-чиновник.

Поддержать бывшего вице-мэра пришли около 20 человек: родственники, друзья, коллеги и даже члены РПЦ. Их, в отличие от обвиняемого, приговор суда поразил, а несколько женщин после речи судьи заплакали. Виктор Контеев, пытаясь всех успокоить, начал шутить: «Если бы я знал, как хорошо в тюрьме, я раньше бы сел». «На Украину меня не возьмут, поздновато, 71-й год,— сказал бывший чиновник.— А так ушел бы на Украину».

«Жду, когда воссоединимся всей семьей. Хочу также выразить благодарность коллегам, с которыми более 20 лет мы работали на благо города. Более 20 лет мы работали на благо православной Церкви. Ни мне, ни моим коллегам ни на минуту не стыдно за то, что мы сделали в этом городе. За то, что из закрытого, темного социалистического города сделали один из крупнейших мегаполисов-миллионников в России»,— добавил он.

Виктор Контеев находится в колонии строгого режима с 2014 года за получение взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам. Вину он не признал. До уголовного преследования он работал в администрации Екатеринбурга, с 2000 года занимал должность вице-мэра.

В 2021 году ему было предъявлено новое обвинение, связанное с покушением на убийство и вымогательством. Обвинительное заключение по делу было утверждено в Генеральной прокуратуре РФ. По версии следствия, в декабре 2009 года Виктор Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово, расположенном на границе с Казахстаном, и занималось растаможиванием фур с фруктами из среднеазиатских республик, которые далее направлялись в Екатеринбург на крупнейшую в регионе овощебазу №4.

Получив отказ, бывший вице-мэр в апреле 2010 года разработал план убийства бизнесмена, довести который до конца подчиненные ему лица не сумели «по не зависящим от них обстоятельствам». После этого, по данным следствия, осужденный организовал хищение мошенническим путем доли в размере 50% уставного капитала компании, а также легализовал полученное преступным путем имущество.

Сергей Колосовский ранее заявил «Ъ-Урал», что у следствия нет «ни одного доказательства» вины бывшего вице-мэра по данному делу. Он пояснил, что необходимости вымогать долю в ООО «Урал» у Максима Краснова не было, поскольку она принадлежит его брату Андрею Краснову.

По мнению адвоката Колосовского, данное уголовное дело было необходимо силовикам, чтобы Виктор Контеев не смог выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).

«Заказчикам дела было необходимо, чтобы Контеев остался в заключении подольше. Поэтому они искусственно разделили обвинения на два дела, по одному из которых приговор вынесли еще в 2014 году. В материалах дела по ООО “Урал” фамилия Контеева присутствовала с самого начала, но они не хотели объединять два дела, во-первых, потому что его бы не удалось посадить более чем на 18 лет. А во-вторых, потому что они опасались принципиального судьи, который признал бы его невиновным сразу по двум делам»,— отметил адвокат.

По словам Сергея Колосовского, теперь Виктор Контеев сможет подать на УДО только через два года — в августе 2025 года.

Илья Смирнов, Екатеринбург