Самолет из США приземлился в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Бизнесджет из США, на борту которого предположительно находится спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды и пересек границу с РФ около 9:40 мск.

О том, что переговоры господина Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным состоятся 25 апреля, сообщал портал Axios со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Белый дом и Кремль сообщали, что спецпосланник планирует приехать в Россию на этой неделе, но не называли точную дату.

Стив Уиткофф приезжал в Россию трижды: 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. Во время последнего визита он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Они обсуждали российско-украинский конфликт, в том числе территориальные вопросы.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».

Анастасия Домбицкая