Reuters: США предложили снять санкции с России в рамках соглашения по Украине
США в рамках мирного урегулирования предлагают снять с России санкции, введенные против нее с 2014 года. Пункт с таким содержанием представлен в финальном списке предложений США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил его европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля. Об этом сообщает Reuters.
Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters
«Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты»,— говорится в тексте документа, который перепечатало агентство Reuters.
План среди прочего предполагает признание Крыма российским, снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО.
Полный список предложений США — в материале «Ъ».