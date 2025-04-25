Reuters: США предложили снять санкции с России в рамках соглашения по Украине

США в рамках мирного урегулирования предлагают снять с России санкции, введенные против нее с 2014 года. Пункт с таким содержанием представлен в финальном списке предложений США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил его европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты»,— говорится в тексте документа, который перепечатало агентство Reuters.

План среди прочего предполагает признание Крыма российским, снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО.

Полный список предложений США — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая