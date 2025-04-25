Reuters опубликовало финальное предложение Трампа по Украине

Агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который, по данным агентства, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля. План президента США Дональда Трампа предполагает признание Крыма российским, снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО. Киев, в свою очередь, получит гарантии безопасности, прежде всего от Европы, а также вернет контроль над Запорожской АЭС при участии США. Ниже «Ъ» представляет список условий в том виде, в каком его опубликовало агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Craig Hudson / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Craig Hudson / Reuters

Режим постоянного прекращения огня.

Обе стороны немедленно приступают к переговорам о технических аспектах предоставления гарантий безопасности Украине.

Украина получает надежные гарантии безопасности.

Государствами-гарантами будет специальная группа европейских государств плюс желающие этого неевропейские государства.

Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.

Украина может претендовать на территорию для членства в ЕС.

США де-юре признают российский контроль над Крымом.

США де-факто признают российский контроль над Луганском.

США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона.

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области.

Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также через Каховскую плотину.

Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.

Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.

Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию.

Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.

Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

Анастасия Домбицкая