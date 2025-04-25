В Екатеринбурге улицу назвали в честь писателя Владислава Крапивина

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга перспективной улице присвоили имя уральского детского писателя и почетного гражданина города Владислава Крапивина. Постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Крапивин

Фото: Отряд "Каравелла" Владислав Крапивин

Фото: Отряд "Каравелла"

Новая улица находится параллельно улице Лоцмановых, рядом с Верх-Исетским водохранилищем. Локация была выбрана неслучайно: здесь более 60 лет базируются яхты отряда «Каравелла», созданного Владиславом Крапивиным в 1961 году.

Владислав Крапивин был советским и российским детским писателем и поэтом, а также командором отряда «Каравелла», который возглавлял в течение нескольких десятилетий. За свою карьеру он выпустил около 200 книг, переведенных на более чем 30 языков. В его честь названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи. Писатель скончался в 2020 году на 82 году жизни. Прощание с ним прошло в Храме-на-Крови, он похоронен на Широкой речке.

Напомним, в январе в центре «Каравелла» сообщили, что на Урале разрабатывают туристический маршрут, посвященный жизни и творчеству писателя Владислава Крапивина. Он будет включать 12 точек, связанных с его жизнью и творчеством, в том числе железнодорожный вокзал, Уральский государственный университет (сейчас УрФУ), редакция журнала «Уральский Следопыт», Дом писателей, места, где располагался штаб отряда «Каравелла» и где жил писатель.

Ирина Пичурина