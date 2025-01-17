В Екатеринбурге появится туристический маршрут по местам Владислава Крапивина

В Екатеринбурге разрабатывают туристический маршрут, посвященный жизни и творчеству писателя Владислава Крапивина, сообщила руководитель центра «Каравелла» Лариса Крапивина. Его планируется включить в образовательную программу для школьников и молодежи России «Культура Урала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель Владислав Крапивин в центре

Фото: Архив отряда «Каравелла» Писатель Владислав Крапивин в центре

Фото: Архив отряда «Каравелла»

Маршрут будет включать 12 мест, связанных с жизнью писателя, в том числе железнодорожный вокзал, Уральский государственный университет (сейчас УрФУ), редакция журнала «Уральский Следопыт», Дом писателей, места, где располагался штаб отряда «Каравелла» и где жил писатель.

«В четырех местах путь следования будет обозначен специальными мемориальными досками с фотографиями Владислава Петровича в разные годы его жизни»,— рассказала Лариса Крапивина. Эскизы досок разработал флагман детского центра Дмитрий Василика. Комиссия по топонимике администрации Екатеринбурга утвердила адреса для размещения мемориальных досок: на ул. Прониной, 28, ул. Мира, 44, ул. Маршала Жукова, 10 и ул. Февральской революции, 11.

Владислав Крапивин (1938-2020) — советский и российский детский писатель, поэт, сценарист, журналист и педагог. Почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени и Свердловской области. На его счету более ста произведений для детей и юношества. Среди его известных книг: «Мальчик со шпагой», «Дети синего фламинго», «Трое с площади Карронад», «Колыбельная для брата» и другие. В 1961 году Владислав Крапивин создал в Свердловске (Екатеринбург) детский отряд «Каравелла», члены которого по сей день занимаются журналистикой, морским делом и фехтованием.

Полина Щуцкая