FT: Apple перенесет из Китая в Индию сборку iPhone для американского рынка

Корпорация Apple собирается перенести сборку iPhone, предназначенных для США, из Китая в Индию уже в следующем году. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По их данным, к концу 2026 года компания собирается производить в Индии все iPhone для США. Apple отказалась комментировать эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Перенос производства в Индию — реакция Apple на 145-процентные импортные пошлины на товары из Китая, введенные президентом США Дональдом Трампом. Как сообщало агентство Bloomberg, пока что США освободили от взаимных пошлин смартфоны и компьютеры, однако неизвестно, как события будут развиваться дальше.

По подсчетам корпорации IDC, в США ежегодно продается около 60 млн iPhone — это 28% от мировых продаж. Новые планы Apple означают, что к концу следующего года она должна удвоить производство в Индии. На Индию уже приходится около 20% производства техники компании, еще в прошлом году она начала наращивать производство в стране. Ключевой подрядчик корпорации Apple в производстве ее смартфонов и планшетов Foxconn также строит в Индии огромный завод.

О влиянии пошлин США на мировую торговлю — в материале «Ъ» «Всходы роста побило тарифами».

Яна Рождественская