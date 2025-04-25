Politico: в случае прекращения помощи США Украине будет нечем ее заменить

Украина сильно зависит от военной помощи со стороны США, которую будет трудно компенсировать из других источников в случае ее прекращения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Проблема в том, что американцы говорят что-то публично и оказывают давление на Украину, но они не говорят прямо, чего именно они хотят»,— сказал собеседник издания. Он допустил, что США стремятся переложить на ЕС как можно больше обязательств по поддержке Украины.

Согласно источнику газеты, президент США Дональд Трамп давит на украинские власти, так как хочет добиться соглашения об урегулировании конфликта в первые 100 дней своего пребывания на посту. Этот срок истекает в конце апреля.

19 апреля The New York Times сообщала, что в Белом доме не ведется серьезных дискуссий о следующем пакете военной помощи Украине. Европейские чиновники также не получили заверений со стороны США, что те продолжат передавать разведданные Украине. Дональд Трамп заявлял, что может прекратить военные поставки Киеву, если переговоры по урегулированию конфликта не дадут результата.

О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа может лопнуть».

Елизавета Шмакова