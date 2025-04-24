У Дональда Трампа может лопнуть

Перспектива урегулирования между Россией и Украиной остается в подвешенном состоянии. Виновником отсутствия мирного соглашения в Вашингтоне, судя по всему, считают президента Украины Владимира Зеленского. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, украинский лидер «пытается спорить», а должен лишь согласиться сесть за стол переговоров. Она заверила, что Дональд Трамп «разочарован», а «его терпение лопается». Сам хозяин Овального кабинета оценивает ситуацию в схожих тонах. Более того, он утверждает, что США уже «договорились с Россией», осталось «договориться с Зеленским», а «это оказалось сложнее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Понижение уровня переговорщиков от США до одного Кита Келлога стало еще одним знаком нарастающего недовольства Белого дома позицией украинского лидера

Фото: Siavosh Hosseini / SOPA Images / ZUMA Press Wire / ТАСС Понижение уровня переговорщиков от США до одного Кита Келлога стало еще одним знаком нарастающего недовольства Белого дома позицией украинского лидера

Фото: Siavosh Hosseini / SOPA Images / ZUMA Press Wire / ТАСС

Дональд Трамп «разочарован», а «его терпение лопается». Такими словами пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подвела итоги последней серии усилий Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта. В Лондоне 23 апреля состоялась встреча представителей США, Франции, Германии, Великобритании и Украины. Планировалось, что там стороны должны были окончательно согласовать свою версию мирного плана. С этим документом спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, видимо, намеревался затем отправиться в Москву.

Однако накануне встречи Владимир Зеленский публично отверг ряд идей Дональда Трампа, которые, как утверждают СМИ, тот намерен включить в проект урегулирования. Из-за этого ни госсекретарь Марко Рубио, ни Стив Уиткофф в британскую столицу не поехали, а уровень переговорщиков с Киевом был понижен до Кита Келлога, формально не уступающего в иерархии господину Уиткоффу, но отодвинутого администрацией на второй план.

По словам госпожи Левитт, господин Трамп «хочет видеть мир» и «хочет прекращения убийств», но господин Зеленский «похоже, движется в неверном направлении».

Раздражение у американской администрации вызвал отказ президента Украины допустить признание российского суверенитета над Крымом, что, как писали СМИ, было частью плана главы Белого дома.

При этом Дональд Трамп утверждает, что «никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией», однако «подобные заявления Зеленского очень затрудняют урегулирование войны». Как заверил, в свою очередь, Марко Рубио, никто также не ведет «разговоров об отмене санкций против России в рамках сделки с Украиной», хотя целый ряд СМИ утверждает обратное.

«Как справедливо отметил президент Трамп, именно президент (Барак.— “Ъ”) Обама сдал Крым, позволил России захватить его в 2014 году, и поэтому президент не просит Украину признать Крым. Никто не просил их это делать. Он просит людей сесть за стол переговоров»,— отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она подчеркнула, что для заключения «выгодной сделки обе стороны должны уйти немного недовольными», но именно «президент Зеленский пытается спорить в СМИ из-за мирных переговоров». Переговоры же, по ее мнению, «должны идти за закрытыми дверями».

Тем не менее призыву Белого дома поменьше публично дискутировать Владимир Зеленский не внял и 24 апреля заявил, что «это у украинцев заканчивается терпение».

Еще одним сигналом, что именно господина Зеленского республиканская администрация в Вашингтоне считает препятствием на пути к урегулированию, стали слова Дональда Трампа, заявившего о наличии неких договоренностей с Россией. «Думаю, мы договорились с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским… Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это оказалось немного сложнее, но это нормально»,— сказал глава Белого дома, выразив надежду, что в итоге у США со всеми получится заключить сделку.

Он также отметил, что переговоры, состоявшиеся в Лондоне 23 апреля, «прошли хорошо». В этом господин Трамп совпал с Китом Келлогом, лаконично написавшим в соцсети X о «позитивных» дискуссиях с украинской делегацией в британской столице.

Как утверждает Владимир Зеленский, в Лондоне был согласован новый план урегулирования на основе предложений США. По его словам, «этот документ находится на столе у президента Трампа», а все, что противоречит Конституции Украины, из него было убрано.

Насколько Дональд Трамп оценил усилия собиравшихся в Соединенном Королевстве переговорщиков, пока неизвестно. Однако 24 апреля после обильной критики в адрес Владимира Зеленского президент США решил высказать претензии и президенту России Владимиру Путину, хотя и гораздо лаконичнее.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает по 5 тыс. солдат. Давайте уже заключим мирное соглашение»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя удар по украинской столице.

Тем временем переговоры в Лондоне и усилия Вашингтона по прекращению боевых действий 24 апреля прокомментировали и в Москве. Как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в России «нацелены на продолжение процесса урегулирования» и ценят «посреднические услуги американской стороны». По его словам, «президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов» России. При этом чиновник отказался «комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана», но похвалил Дональда Трампа за его высказывания о Крыме.

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно»,— сказал господин Песков.

Он добавил, что между США, Европой и Украиной «есть проблемы со сближением позиций», а среди участников встречи в Лондоне наблюдались «определенные разногласия».

Ожидается, что 25 апреля в Москву может приехать Стив Уиткофф и вновь встретиться с Владимиром Путиным. Господин Песков, впрочем, в четверг не стал подтверждать подобные планы на пятницу, пообещав «все сообщить», «если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом».

Кроме того, 26 апреля в Ватикане состоятся похороны папы римского Франциска, на которых собирались присутствовать Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Воспользуются ли президенты США и Украины подобной возможностью переговорить — одна из интриг ближайших дней.

Антон Васильев