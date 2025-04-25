Минобороны Пакистана: конфликт с Индией может привести к полноценной войне

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что мировому сообществу следует опасаться эскалации конфликта Исламабада и Нью-Дели. Он также оценил возможность перехода конфликта двух стран в плоскость полномасштабной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство... Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически»,— сказал господин Асиф в эфире телеканала Sky News. Министр подчеркнул, что Пакистан будет отвечать зеркально на любую атаку со стороны Индии.

При этом он надеется на дипломатическое разрешение конфликта. По убеждению господина Асифа, поучаствовать в урегулировании ситуации следует президенту США Дональду Трампу из-за его осведомленности о положении двух сторон.

22 апреля в городе Пахалгам в Кашмире на севере Индии произошел теракт. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».