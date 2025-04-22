МВФ улучшил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз ВВП России в текущем году до 1,5%. Показатель пересмотрен в сторону повышения на 0,1 п. п. по сравнению с данными, представленными в январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas / Reuters Фото: Yuri Gripas / Reuters

Прошлогоднюю оценку ВВП фонд повысил с 3,8% до 4,1%. При этом аналитики МВФ понизили прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,3 п. п.— до 0,9%.

«Прогнозируется значительное замедление темпов роста в странах Европы с формирующимся рынком и в развивающихся странах — с 3,4% в 2024 году до 2,1% в 2025 и 2026 годах»,— говорится в докладе МВФ.

В организации объяснили прогноз ВВП России на 2025–2026 годы замедлением частного потребления и объемов инвестиций. Это происходит из-за снижения напряженности на рынке труда и замедления роста зарплат, уточнили в МВФ.

По оценкам фонда, инфляция в России в 2024 году составила 8,4%, в 2025-м будет на уровне 9,3%, в 2026-м — 5,5%. Сейчас, по данным Банка России, инфляция находится в пределах 10,34%.

МВФ измерил и уровень безработицы в РФ. В прошлом году показатель был 2,5%, в текущем достигнет 2,8%. В 2026-м, по убеждению МВФ, безработица в стране составит 3,5%. По данным Росстата на февраль 2025 года, безработица достигла 2,4%.