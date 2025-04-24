Axios: Иран предложил США заключить промежуточную ядерную сделку

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на переговорах со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом предложил заключить промежуточную сделку по иранской ядерной программе, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По данным издания, иранский министр счел труднодостижимым подписание полноценного соглашения в установленные американским президентом сроки.

Как писали СМИ, в направленном Ирану в марте письме Дональд Трамп установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. В противном случае он пригрозил Тегерану «последствиями».

По данным Axios, на переговорах, состоявшихся 19 апреля, Аббас Арагчи заявил, что за оставшиеся 60 дней «будет очень сложно» договориться о соглашении. Вместо этого он предложил в ближайший месяц сосредоточиться на промежуточной сделке. Представители миссии Ирана при ООН назвали эту информацию не соответствующей действительности.

За последние две недели делегации США и Ирана провели первые за несколько лет переговоры в Омане и Италии по новой ядерной сделке. Иранская сторона назвала консультации успешными, а Белый дом сообщил об «очень хорошем прогрессе». При этом госсекретарь США Марко Рубио признал, что пока Вашингтон и Тегеран «очень далеки от какого-либо соглашения».

Подробнее — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».

Лусине Баласян