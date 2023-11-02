Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Импортеров выдавливают из стеклопакетов

Воронежское «Стекло и камень» вкладывает 1,27 млрд рублей в расширение производства

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры проекта расширения производства изделий из листового стекла ООО «Стекло и камень» (СТИК) под Воронежем. Компания с привлечением займа Фонда развития промышленности намерена вложить 1,27 млрд руб. в увеличение выпуска импортозамещающих стеклопакетов из моллированного стекла с 450 до 800 тыс. кв. м ежегодно к 2028 году. Участники рынка и эксперты полагают, что собственник может столкнуться с дефицитом кадров и «растянутыми сроками» поставок оборудования, но замещение импорта на российском рынке считают возможным.

Фото: ООО «СТИК»

Фото: ООО «СТИК»

Подробности проекта СТИК по расширению выпуска архитектурных стеклопакетов «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании и в региональном Фонде развития промышленности (ФРП). Речь идет об организации производства в уже построенном новом цеху на территории действующего производства СТИК на промплощадке возле индустриального парка «Масловский». На сегодняшний день мощность предприятия составляет 450 тыс. кв. м продукции в год. Новый цех должен обеспечить выпуск дополнительных 350 тыс. кв. м продукции из листового стекла ежегодно.

Как «Стекло и камень» запустило новый цех по формированию и обработке стекла

Директор ООО «СТИК» Алексей Федотов сказал «Ъ-Черноземье», что за счет увеличения мощностей компания хочет обеспечить потребности рынка и увеличить свою долю в Центральном федеральном округе до 15% к 2027-2028 годам. Проект будет реализовываться в два этапа: на первом закупят оборудование, на втором займутся автоматизированием предприятия и налаживанием серийного производства в новом цеху. СТИК рассчитывает создать еще 100 рабочих мест и значительно увеличить выручку за счет новых мощностей.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,27 млрд руб., пояснили «Ъ-Черноземье» в компании. Из них 930 млн руб. готов предоставить федеральный Фонд развития промышленности в качестве льготного займа на пять лет. Оставшуюся часть (около 26%) вложит сама компания. Начало реализации проекта планируется в первом квартале 2024 года. Срок окончания — 2028 год. Первые три года по условиям займа СТИК не будет погашать долг, а только выплатит проценты. Инвестор рассчитывает окупить проект за пять лет.

Продукция предприятия используется в строительстве — для окон, дверей, фасадов, межкомнатных перегородок, в том числе с применением закаленных стекол, триплексов и стемалитов. В СТИК рассчитывают, что моллированные стеклопакеты компании (их получают из полированного стекла, разогретого до высокой температуры и изогнутого при помощи металлической формы по заданному радиусу) будут замещать и импортные изделия. Ранее подобная продукция в Россию в основном ввозилась из Европы. СТИК уже замещал зарубежные изделия для нескольких крупных российских заказчиков — к примеру, для центра «Сколково» (там была заменена продукция испанской Cricursa). Также воронежская компания, по собственным данным, является единственным российским производителем моллированных стеклопакетов определенной размерности и радиуса.

По данным Rusprofile, ООО «СТИК» зарегистрировано в Воронежской области в 2016 году. Компания специализируется на производстве листового стекла и изделий из него. Уставный капитал — 60 тыс. руб. Директор — Алексей Федотов. Единственный учредитель — Татьяна Перунова. Выручка в 2021 году составила 861 млн руб., чистая прибыль — 810 тыс. руб., более поздние финпоказатели не раскрываются.

Участники рынка и эксперты считают, что СТИК может столкнуться с рядом проблем при реализации проекта. Гендиректор ООО «Спецстекло» (специализируется на выпуске противопожарного стекла) Александр Штейман отмечает возможный дефицит кадров: «Сейчас в отрасли наблюдается кадровый голод. Производство стекла — довольно узкое направление, специалистов немного. Работников приходится либо тщательно искать, либо обучать с нуля. Также может возникнуть проблема со спросом на конкретные виды продукции, но обычно при проектировании учитываются параметры заказчиков». Господин Штейман считает, что рисков, связанных с поставками оборудования, на данный момент нет: «Азиатские рынки доступны для отечественных компаний. Единственный минус — растянутые сроки поставки».

Еще один собеседник «Ъ-Черноземье» на рынке стекла подтвердил «катастрофическую нехватку кадров»: он подчеркивает, что в таких условиях растет необходимость автоматизации производства. По его мнению, проблема с импортом оборудования все же присутствует: «На большинстве предприятий стоит итальянское оборудование, и они испытывают нехватку запчастей. Приходится закупать их через Китай и Казахстан».

Как федеральный застройщик ФСК выкупил российские активы японской NSG со стекольным заводом в Воронеже

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что еще одним риском для СТИК является «жесткая конкуренция» с другими поставщиками, в том числе завозящими моллированное стекло из Китая: «Поэтому для предприятия крайне важно иметь предварительные договоренности с потенциальными потребителями моллированного стекла о его закупках и проводить гибкую сбытовую политику». По мнению господина Хазанова, в перспективе замещение импортного молированного стекла российскими аналогами вполне возможно — благодаря государственной поддержке отечественного производства, созданию новых предприятий и наличию спроса со стороны российских потребителей.

Егор Якимов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...