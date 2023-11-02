Импортеров выдавливают из стеклопакетов

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры проекта расширения производства изделий из листового стекла ООО «Стекло и камень» (СТИК) под Воронежем. Компания с привлечением займа Фонда развития промышленности намерена вложить 1,27 млрд руб. в увеличение выпуска импортозамещающих стеклопакетов из моллированного стекла с 450 до 800 тыс. кв. м ежегодно к 2028 году. Участники рынка и эксперты полагают, что собственник может столкнуться с дефицитом кадров и «растянутыми сроками» поставок оборудования, но замещение импорта на российском рынке считают возможным.

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Подробности проекта СТИК по расширению выпуска архитектурных стеклопакетов «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании и в региональном Фонде развития промышленности (ФРП). Речь идет об организации производства в уже построенном новом цеху на территории действующего производства СТИК на промплощадке возле индустриального парка «Масловский». На сегодняшний день мощность предприятия составляет 450 тыс. кв. м продукции в год. Новый цех должен обеспечить выпуск дополнительных 350 тыс. кв. м продукции из листового стекла ежегодно.

Директор ООО «СТИК» Алексей Федотов сказал «Ъ-Черноземье», что за счет увеличения мощностей компания хочет обеспечить потребности рынка и увеличить свою долю в Центральном федеральном округе до 15% к 2027-2028 годам. Проект будет реализовываться в два этапа: на первом закупят оборудование, на втором займутся автоматизированием предприятия и налаживанием серийного производства в новом цеху. СТИК рассчитывает создать еще 100 рабочих мест и значительно увеличить выручку за счет новых мощностей.

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,27 млрд руб., пояснили «Ъ-Черноземье» в компании. Из них 930 млн руб. готов предоставить федеральный Фонд развития промышленности в качестве льготного займа на пять лет. Оставшуюся часть (около 26%) вложит сама компания. Начало реализации проекта планируется в первом квартале 2024 года. Срок окончания — 2028 год. Первые три года по условиям займа СТИК не будет погашать долг, а только выплатит проценты. Инвестор рассчитывает окупить проект за пять лет.

Продукция предприятия используется в строительстве — для окон, дверей, фасадов, межкомнатных перегородок, в том числе с применением закаленных стекол, триплексов и стемалитов. В СТИК рассчитывают, что моллированные стеклопакеты компании (их получают из полированного стекла, разогретого до высокой температуры и изогнутого при помощи металлической формы по заданному радиусу) будут замещать и импортные изделия. Ранее подобная продукция в Россию в основном ввозилась из Европы. СТИК уже замещал зарубежные изделия для нескольких крупных российских заказчиков — к примеру, для центра «Сколково» (там была заменена продукция испанской Cricursa). Также воронежская компания, по собственным данным, является единственным российским производителем моллированных стеклопакетов определенной размерности и радиуса.

По данным Rusprofile, ООО «СТИК» зарегистрировано в Воронежской области в 2016 году. Компания специализируется на производстве листового стекла и изделий из него. Уставный капитал — 60 тыс. руб. Директор — Алексей Федотов. Единственный учредитель — Татьяна Перунова. Выручка в 2021 году составила 861 млн руб., чистая прибыль — 810 тыс. руб., более поздние финпоказатели не раскрываются.

Участники рынка и эксперты считают, что СТИК может столкнуться с рядом проблем при реализации проекта. Гендиректор ООО «Спецстекло» (специализируется на выпуске противопожарного стекла) Александр Штейман отмечает возможный дефицит кадров: «Сейчас в отрасли наблюдается кадровый голод. Производство стекла — довольно узкое направление, специалистов немного. Работников приходится либо тщательно искать, либо обучать с нуля. Также может возникнуть проблема со спросом на конкретные виды продукции, но обычно при проектировании учитываются параметры заказчиков». Господин Штейман считает, что рисков, связанных с поставками оборудования, на данный момент нет: «Азиатские рынки доступны для отечественных компаний. Единственный минус — растянутые сроки поставки».

Еще один собеседник «Ъ-Черноземье» на рынке стекла подтвердил «катастрофическую нехватку кадров»: он подчеркивает, что в таких условиях растет необходимость автоматизации производства. По его мнению, проблема с импортом оборудования все же присутствует: «На большинстве предприятий стоит итальянское оборудование, и они испытывают нехватку запчастей. Приходится закупать их через Китай и Казахстан».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что еще одним риском для СТИК является «жесткая конкуренция» с другими поставщиками, в том числе завозящими моллированное стекло из Китая: «Поэтому для предприятия крайне важно иметь предварительные договоренности с потенциальными потребителями моллированного стекла о его закупках и проводить гибкую сбытовую политику». По мнению господина Хазанова, в перспективе замещение импортного молированного стекла российскими аналогами вполне возможно — благодаря государственной поддержке отечественного производства, созданию новых предприятий и наличию спроса со стороны российских потребителей.

Егор Якимов