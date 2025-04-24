Эстонские православные избежали запрета

24 апреля президент Эстонии Алар Карис отказался подписывать закон «О церквях и приходах», направленный против Эстонской православной христианской церкви (Московского патриархата). Если бы закон был одобрен, власти в принудительном порядке прекратили бы религиозную деятельность ЭПХЦ. Президент Эстонии счел, что закон противоречит Конституции страны, и отправил его в парламент для устранения несоответствий. Эстонская церковь уже поблагодарила господина Кариса, а в РПЦ выразили надежду, что политические силы, поддерживающие закон, откажутся от своей затеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Эстонии Алар Карис

Фото: David W Cerny / Reuters Президент Эстонии Алар Карис

Фото: David W Cerny / Reuters

Закон «О церквях и приходах», который был разработан для того, чтобы запретить на территории Эстонии деятельность ЭПЦ (Московского патриархата), был принят парламентом страны 9 апреля. Напомним, в январе 2024 года эстонские власти отказались продлить вид на жительство главе ЭПЦ митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову).

Департамент полиции и погранохраны Эстонии тогда заявил, что считает митрополита «угрозой для безопасности страны».

В апреле 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в эфире национального телевидения предложил признать РПЦ террористической организацией: это, по его словам, позволило бы правительству запретить деятельность РПЦ в стране. Необходимость запрета он объяснял тем, что РПЦ, по его мнению, подчиняется президенту России Владимиру Путину. 20 августа 2024 года Собор ЭПЦ МП обновил устав церкви, добавив ей административной самостоятельности: участники собора пытались подчеркнуть свою независимость, убрав упоминание Московского патриархата. 31 марта 2025 года эстонские власти утвердили новое название — Эстонская православная христианская церковь. «Мы стремимся быть открытой и неотъемлемой частью эстонского общества»,— заявили в ЭПХЦ.

Несмотря на изменения в уставе и названии, парламент в феврале 2025 года принял в первом чтении законопроект «О церквях и приходах», который запрещает любой церкви, монастырю, приходу в Эстонии подчиняться или быть связанным с руководящим органом, находящимся на территории другого государства, если оно представляет угрозу государственной безопасности, общественному порядку или конституционному строю Эстонии. 26 марта 2025 года законопроект прошел второе чтение, а 9 апреля — третье.

После этого адвокаты, представляющие интересы ЭПХЦ и Пюхтицкого Успенского женского монастыря, обратились к президенту Эстонии, указав, что закон полностью противоречит Конституции страны и международному праву. Эту позицию разделяет и Синод РПЦ: «Новый закон принуждает верующих к разрыву канонической связи с патриархом Московским и всея Руси и Священным синодом… подвергает дискриминации 250 тыс. верующих граждан Эстонии, лишая их свободы вероисповедания»,— заявили там.

При этом полностью игнорируется, что ЭПХЦ не участвует в политической жизни и межгосударственных отношениях, подчеркивают в Синоде РПЦ: «До сих пор не зафиксировано ни одного случая создания ее структурами или верующими каких бы то ни было угроз государственной и общественной безопасности».

Патриарх Кирилл обратился к предстоятелям Поместных православных церквей, христианским лидерам, руководителям государств и международных организаций выступить в поддержку ЭПХЦ.

В четверг, 24 апреля, инициативу депутатов отказался поддержать президент страны Алар Карис: «В такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 Конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания»,— приводит слова президента газета Postimees. Господин Карис предложил парламенту устранить несоответствия.

«Сегодняшнее решение президента укрепило нашу уверенность в том, что мы находимся на верном пути,— заявили в ЭПХЦ.— Надеемся, Министерство внутренних дел предоставит нам возможность продолжить переговоры на основе вышеперечисленных принципов, которые позволят депутатам и всей общественности убедиться, что каноническая связь ЭПХЦ с ее Матерью-Церковью не представляет угрозы безопасности государству, а утверждения о такого рода угрозах необоснованны».

«Эстонская православная христианская церковь выразила удовлетворение решением, принятым президентом Эстонской Республики,— сказал “Ъ” заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Это важное свидетельство преодоления конфликтности в области церковно-государственных отношений в этой стране. Надеемся, что те политические силы, которые поддерживали принятие закона, явным образом противоречащего принципу религиозной свободы, откажутся от этой неправовой затеи». «В данной ситуации Алар Карис и правительство не хотят брать на себя ответственность за реализацию неоднозначного закона,— считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Президент Эстонии явно учитывал и грядущие местные выборы, и изменившуюся конъюнктуру в мировой политике. Скорее всего, закон будет радикально переработан и властям удастся добиться лишь отстранения от должности главы Эстонской церкви митрополита Евгения».

Павел Коробов