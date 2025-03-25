Эстонская православная церковь Московского патриархата сменила название

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) через суд добилась изменения названия на Эстонскую христианскую православную церковь, сообщило ERR (Эстонское национальное телерадиовещание).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Новым названием и уставом наша церковь подчеркивает свой статус самоуправляемой. В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви»,— сообщил епископ Даниил.

ЭПЦ МП заявила о дистанцировании от Московского патриархата в сентябре 2024 года, выразив желание впредь называться Эстонская православная церковь. В регистрационном отделе предложенное название признали вводящим в заблуждение, так как оно «неправомерно охватывает всех православных в Эстонии». После этого церковь выбрала новое название – Эстонская христианская православная церковь, но заявление отклонили по тем же причинам. Сменить название удалось только после жалобы в Тартуский уездный суд.

В апреле 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил с предложением признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией. Это, по его словам, позволит правительству запретить деятельность РПЦ в Эстонии.

Подробнее о ситуации с ЭПЦ МП в материале. «Ъ».