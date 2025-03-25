Эстонская православная церковь Московского патриархата сменила название
Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) через суд добилась изменения названия на Эстонскую христианскую православную церковь, сообщило ERR (Эстонское национальное телерадиовещание).
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Новым названием и уставом наша церковь подчеркивает свой статус самоуправляемой. В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви»,— сообщил епископ Даниил.
ЭПЦ МП заявила о дистанцировании от Московского патриархата в сентябре 2024 года, выразив желание впредь называться Эстонская православная церковь. В регистрационном отделе предложенное название признали вводящим в заблуждение, так как оно «неправомерно охватывает всех православных в Эстонии». После этого церковь выбрала новое название – Эстонская христианская православная церковь, но заявление отклонили по тем же причинам. Сменить название удалось только после жалобы в Тартуский уездный суд.
В апреле 2024 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс выступил с предложением признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией. Это, по его словам, позволит правительству запретить деятельность РПЦ в Эстонии.
Подробнее о ситуации с ЭПЦ МП в материале. «Ъ».