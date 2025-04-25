Торговля на ходу

В начале года спрос на кофе навынос вырос на 11% год к году. Потребление этого напитка на душу населения в России пока отстает от других стран более чем втрое. Покупателей не отпугивает даже рост цен, вызванный удорожанием необжаренного кофе на мировых биржах из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В январе—марте число покупок горячего кофе навынос по всей России выросло на 11% год к году, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Кофейни также отметили рост спроса на горячий кофе, говорят в ГК «Шоколадница» (сети «Шоколадница», «Кофе Хауз»). В январе—апреле продажи горячего кофе в «Даблби» выросли на 43% год к году, в Cofix — на 11%. В One Price Coffee уточнили, что в январе—феврале продажи стагнировали или даже снижались, но уже в марте—апреле спрос начал расти.

Основатель One Price Coffee Сергей Румянцев считает, что рынок кофе продолжает развиваться из-за того, что кофейная культура в России пока далека от других стран. В России потребление кофе не превышает 1,5 кг в год на душу населения, в то время как во многих странах Европы и Америки показатель достигает 5–7 кг, уточняет он.

Потребителей не отпугивает даже рост цен — средний чек на покупку горячего кофе в январе—марте вырос на 12%, до 197 руб., отмечают аналитики «Платформы ОФД». По данным сервиса T-Pay, средний чек вырос на 15%, до 301 руб. Напиток дорожает из-за валютных колебаний и увеличивающейся закупочной стоимости кофе, говорят в ГК «Шоколадница».

Цены на бразильскую арабику достигли рекордных значений: закупки этого вида с поставкой в мае обойдутся дороже мартовских на 30%, говорит коммерческий директор сети Cofix Яна Алхутова. Уже более года биржевые цены на зеленый (необжаренный) кофе растут из-за снижения урожая в Бразилии и Вьетнаме (см. “Ъ” от 26 сентября). В начале года биржевые цены на арабику поднялась до $4 за фунт против $2–2,4 в 2024 году, отмечает директор по маркетингу «Даблби» Семен Бутримов.

Доля кофе в себестоимости готового напитка не является доминирующей, и даже подорожание закупки кофе вдвое не прямо пропорционально влияет на себестоимость, уверяет Сергей Румянцев. Для приготовления одной чашки необходимо 17–18 г кофе, что обходится примерно в 25–30 руб. из расчета 1,5–1,7 руб. за 1 г зерен бразильской арабики, уточняет он. Кроме того, за счет больших объемов у сетей есть плечо на закупку, что позволяет в течение нескольких месяцев нивелировать рост цен, добавляют в ГК «Шоколадница».

В то же время розничные продажи кофе — молотого, зернового, капсульного и растворимого — в целом падают. В январе—середине апреля этот показатель по всей России снизился на 3% год к году, но из-за роста среднего чека на 13%, до 830 руб., выручка специализированных магазинов выросла на 10%, подсчитали в «Платформе ОФД». Наиболее заметное снижение произошло в офлайн-сегменте, на который приходится основная доля продаж, уточняют аналитики. По данным «Платформы ОФД», в апреле число точек, реализующих кофе, сократилось на 9% год к году, в основном за счет несетевых магазинов.

Крупные ритейлеры, напротив, смогли нарастить продажи кофе. В Metro в этом году продажи зернового кофе выросли на 37% год к году, растворимого — на 21%. В «Перекрестке» и «Ленте» продажи кофе в зернах, в капсулах и молотого также выросли. В «Ленте» объясняют рост спроса стремлением потребителей сэкономить на покупке кофе навынос. Многие потребители уже имеют домашние кофемашины и кофеварки: в 2024 году число покупок кофемашин выросло на 30% год к году, говорит гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Только во «Вкусвилле» заметили незначительное снижение объемов продаж кофе.

Дарья Андрианова