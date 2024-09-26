Кофейни позеленели от цен

Снижение объемов урожая кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме, крупных мировых поставщиках этой продукции, привело к значительному росту цен на необжаренное зерно. Биржевые цены за последний год выросли почти вдвое, а за полгода — на 42%, до $2,7 за фунт (0,45 кг), обновив максимум за последние 13 лет. Пока в России это удорожание полностью не заложено в стоимость продукта на полках магазинов и готового напитка в кофейнях. Однако к концу 2024 года любителям кофе придется платить на 20–30% больше, предупреждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roosevelt Cassio / Reuters Фото: Roosevelt Cassio / Reuters

Цены на зеленый (необжаренный) кофе за последние несколько месяцев значительно выросли, рассказали “Ъ” крупные в РФ сетевые кофейни. По словам основателя One Price Coffee Сергея Румянцева, за последние два-три месяца закупочные цены увеличились на 30–35% в зависимости от сорта зерна. В Coffee Like говорят о подорожании на 10% за последние месяцы и на 35% за последний год.

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Значительный рост цен заметил и основатель сети «Правда кофе» Филипп Лейтис: «Оптовая стоимость кофе недавно обновила максимум за долгий период». За год биржевые цены на основные виды кофе удвоились, в случае с арабикой они достигли максимума за последние 13 лет, подтверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По данным Investing, стоимость заключенного 16 сентября 2024 года фьючерса с поставками зерен в декабре этого же года обновила максимум с сентября 2011 года, достигнув $2,7 за фунт (0,45 кг).

Кофе во Вьетнаме (основной производитель робусты) пострадал от тайфуна и нехватки осадков, в Бразилии (ключевой игрок на рынке арабики) — от засухи, поясняет Андрей Сизов.

Бразилия понизила ожидания по производству кофе по итогам текущего 2023–2024 сельскохозяйственного года более чем на 7%, до 54,8 млн мешков, следует из данных национального сельскохозяйственного агентства Conab. Вьетнамская ассоциация кофе и какао Vicofa прогнозирует, что из-за неблагоприятных погодных условий экспорт кофе из страны может упасть на 20% в сельскохозяйственном сезоне 2023–2024 годов, до 1,336 млн тонн.

В 2024 году рынок кофе стал свидетелем беспрецедентного явления, говорит Сергей Румянцев: «Цены на робусту временами превышали стоимость арабики, что крайне необычно для индустрии». Обычно арабика вдвое дороже робусты. Все это время продавцы кофе пытались смешивать зерна робусты и арабики, чтобы сохранять конечную стоимость продукта на оптимальном уровне, отмечает исполнительный директор франчайзинговой сети Coffee Like Дмитрий Плетнев. Высокие цены на арабику заставили импортеров переориентироваться на робусту, что значительно повысило на нее спрос, отмечает источник “Ъ” среди крупных производителей кофе.

Крупные обжарщики и производители заключают долгосрочные контракты, поэтому зеленый кофе в свободной оптовой продаже на российском рынке сейчас практически отсутствует, говорит Сергей Румянцев.

Но даже наличие контрактов не всегда гарантирует их своевременную поставку, так как зачастую задержки происходят из-за существующих логистических проблем, отмечает Филипп Лейтис. Сложная политическая ситуация на Ближнем Востоке привела к изменению цепочек поставок, увеличению их сроков и удорожанию транспортировки, говорит коммерческий директор сети Cofix Яна Алхутова.

Еще не все производители перестроились под новую реальность: кто-то еще распродает остатки от прежних дешевых контрактов по низким ценам, кто-то, понимая, что цены закупки в ближайшее время станут сильно дороже, уже закладывает это в отпускные цены, поясняет Филипп Лейтис. По этой причине на российском рынке наблюдается некоторое сужение ассортимента у поставщиков, говорит руководитель направления «Кофе» сети «Даблби» Алексей Кугаенко. Сегодня сырье дорожает существенно быстрее, чем готовый продукт для потребителей, делается все для того, чтобы этот рост не привел к ценовому шоку, отмечает представитель производственной компании «Май» Николай Маркин.

Наметившийся очередной виток роста курса доллара вызывает тревогу для заключения будущих контрактов, отмечает Сергей Румянцев. Исходя из текущих максимальных биржевых цен на зерна, потребителей еще ждет подорожание кофе на 20–30%, прогнозирует гендиректор производственной компании «Лалибела кофе» Дмитрий Гущин.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова, Виталий Гайдаев, Владимир Комаров