Потребители остыли к чаю
Розничные продажи в категории сокращаются
Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей снижение натуральных продаж в рознице за последний год. Потребители переориентируются на травяные и ягодные напитки, но компенсировать снижение в категории они пока не могут. Спрос на натуральный кофе, напротив, показывает рост, несмотря на увеличение его стоимости. Но вскоре этот тренд может поменяться.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
С начала февраля 2024 года по конец января 2025-го розничные продажи чая сократились на 3% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». В офлайн-канале снижение за год составило 4,1%. Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей сокращение натуральных продаж. Аналитики сервиса «Чек Индекса» в первом квартале 2025 года зафиксировали снижение его покупок на 5% год к году. Черный чай, по подсчетам аналитиков, потерял 4% спроса, зеленый — 6%. Количество точек по продаже продукции за год сократилось на 2%, добавляют аналитики.
В «Магните» отмечают, что заметнее всего в январе—марте сокращался спрос на пакетированный черный чай, формирующий 50% в категории. Согласно «Нильсен», доля черного чая с начала февраля 2024 года по конец января 2025-го в продажах была 83,6%, зеленого — 10,1%. Продажи листовой продукции за 12 месяцев, по данным аналитиков, сократились на 3,6%, пакетированной — на 3,3%. Но пирамидки выросли на 6,8% за год.
Продажи фруктовых и ягодных чаев, согласно «Чек Индексу», в первом квартале прибавили 5% год к году. Потребители активно переориентируются на тизаны — напитки из трав, цветов или фруктов, не включающие черный или зеленый чай, считает гендиректор компании «К-Гранд» (производитель чая и кофе) Александр Борисов. Эта продукция в ритейле, по его словам, занимает уже больше половины полки. Эксперт называет тенденцию общемировой, предполагая, что сокращение спроса на чай продолжится: тизаны воспринимаются потребителями как более здоровая альтернатива.
В «Магните» пояснили, что ассортимент сети учитывает растущий спрос на травяные чаи и пирамидки. Аналитики «Чек Индекса» одним из факторов развития сегмента считают появление новых привлекательных форм продажи — замороженных брикетов, смесей. Но в «Ленте» сомневаются, что рост спроса на травяной чай в итоге перекроет спад листового и пакетированного. Доля такой продукции составляет менее 10% от совокупных продаж в категории, замечают аналитики.
Сокращение спроса на чай на рынке не связывают с ценовыми колебаниями. В «Чек Индексе» говорят, что медианная стоимость его продажи в первом квартале составила 204 руб. Год к году показатель вырос на 8%. Годовую инфляцию по итогам марта Росстат оценивал в 10,3%. Зерновой кофе, согласно «Чек Индексу», в январе—марте стоит в среднем 1,4 тыс. руб. Год к году показатель прибавил 26%. Цены растут второй год подряд из-за проблем с урожаем в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме, напоминает директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев.
Но категория кофе при этом, напротив, демонстрирует рост спроса. Согласно «Нильсен», натуральные продажи обжаренного кофе в рознице с начала февраля 2024 года по конец января 2025-го прибавили 10,8% к предыдущем 12 месяцам, растворимого — 0,6%. В исследовательской компании NTech отмечают, что по итогам 2024 года спрос на кофе в рознице вырос на 2,8% год к году в натуральном выражении. В «Магните» отмечают снижение спроса на сублимированный кофе. Интерес к нему падает вместе с увеличением спроса на свежесваренный кофе навынос, говорят в компании.
Спрос на кофе отличается высокой устойчивостью во всех ценовых и продуктовых сегментах — зерновом, растворимом, готовых кофейных смесей, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он обращает внимание на укрепление позиций напитка в структуре потребительских предпочтений. В прошлом году почти на четверть выросли продажи кофемашин и кофеварок, замечает эксперт. В пресс-службе бренда Poetti называют растущий спрос на натуральный кофе общемировой тенденцией.
Кирилл Малышев не исключает, что в скором времени тренд в России поменяется. Интерес к кофе, по наблюдениям эксперта, уже снижается в общепите. Это сигнал к тому, что рынок начинает ощущать повышение цен. Пока потребители начинают чаще пить кофе дома, считает он. Но впоследствии снижение продаж может начаться и в рознице.