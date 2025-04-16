Потребители остыли к чаю

Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей снижение натуральных продаж в рознице за последний год. Потребители переориентируются на травяные и ягодные напитки, но компенсировать снижение в категории они пока не могут. Спрос на натуральный кофе, напротив, показывает рост, несмотря на увеличение его стоимости. Но вскоре этот тренд может поменяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С начала февраля 2024 года по конец января 2025-го розничные продажи чая сократились на 3% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». В офлайн-канале снижение за год составило 4,1%. Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей сокращение натуральных продаж. Аналитики сервиса «Чек Индекса» в первом квартале 2025 года зафиксировали снижение его покупок на 5% год к году. Черный чай, по подсчетам аналитиков, потерял 4% спроса, зеленый — 6%. Количество точек по продаже продукции за год сократилось на 2%, добавляют аналитики.

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В «Магните» отмечают, что заметнее всего в январе—марте сокращался спрос на пакетированный черный чай, формирующий 50% в категории. Согласно «Нильсен», доля черного чая с начала февраля 2024 года по конец января 2025-го в продажах была 83,6%, зеленого — 10,1%. Продажи листовой продукции за 12 месяцев, по данным аналитиков, сократились на 3,6%, пакетированной — на 3,3%. Но пирамидки выросли на 6,8% за год.

Продажи фруктовых и ягодных чаев, согласно «Чек Индексу», в первом квартале прибавили 5% год к году. Потребители активно переориентируются на тизаны — напитки из трав, цветов или фруктов, не включающие черный или зеленый чай, считает гендиректор компании «К-Гранд» (производитель чая и кофе) Александр Борисов. Эта продукция в ритейле, по его словам, занимает уже больше половины полки. Эксперт называет тенденцию общемировой, предполагая, что сокращение спроса на чай продолжится: тизаны воспринимаются потребителями как более здоровая альтернатива.

В «Магните» пояснили, что ассортимент сети учитывает растущий спрос на травяные чаи и пирамидки. Аналитики «Чек Индекса» одним из факторов развития сегмента считают появление новых привлекательных форм продажи — замороженных брикетов, смесей. Но в «Ленте» сомневаются, что рост спроса на травяной чай в итоге перекроет спад листового и пакетированного. Доля такой продукции составляет менее 10% от совокупных продаж в категории, замечают аналитики.

Сокращение спроса на чай на рынке не связывают с ценовыми колебаниями. В «Чек Индексе» говорят, что медианная стоимость его продажи в первом квартале составила 204 руб. Год к году показатель вырос на 8%. Годовую инфляцию по итогам марта Росстат оценивал в 10,3%. Зерновой кофе, согласно «Чек Индексу», в январе—марте стоит в среднем 1,4 тыс. руб. Год к году показатель прибавил 26%. Цены растут второй год подряд из-за проблем с урожаем в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме, напоминает директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев.

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Но категория кофе при этом, напротив, демонстрирует рост спроса. Согласно «Нильсен», натуральные продажи обжаренного кофе в рознице с начала февраля 2024 года по конец января 2025-го прибавили 10,8% к предыдущем 12 месяцам, растворимого — 0,6%. В исследовательской компании NTech отмечают, что по итогам 2024 года спрос на кофе в рознице вырос на 2,8% год к году в натуральном выражении. В «Магните» отмечают снижение спроса на сублимированный кофе. Интерес к нему падает вместе с увеличением спроса на свежесваренный кофе навынос, говорят в компании.

Спрос на кофе отличается высокой устойчивостью во всех ценовых и продуктовых сегментах — зерновом, растворимом, готовых кофейных смесей, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он обращает внимание на укрепление позиций напитка в структуре потребительских предпочтений. В прошлом году почти на четверть выросли продажи кофемашин и кофеварок, замечает эксперт. В пресс-службе бренда Poetti называют растущий спрос на натуральный кофе общемировой тенденцией.

Кирилл Малышев не исключает, что в скором времени тренд в России поменяется. Интерес к кофе, по наблюдениям эксперта, уже снижается в общепите. Это сигнал к тому, что рынок начинает ощущать повышение цен. Пока потребители начинают чаще пить кофе дома, считает он. Но впоследствии снижение продаж может начаться и в рознице.

Александра Мерцалова, Алина Мигачёва