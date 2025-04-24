Летняя навигация наметила маршруты

В столице открылась летняя навигация, власти ожидают повышенный спрос на речные круизы. В 2025 году количество прибытий и отправлений круизных судов увеличится на 15% по сравнению с 2024-м, сообщили в столичной мэрии. Это более 2,5 тыс. швартовок за сезон. По данным сайтов-агрегаторов, сейчас пятидневные круизы из Москвы в среднем стоят от 50 тыс. руб. до 70 тыс. руб. на человека. Самый дорогой вариант —двухнедельное путешествие на люксовом пятипалубном теплоходе из столицы до Соловецких островов и обратно. Цена — более 600 тыс. руб. за одного пассажира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Билеты на круизы уже почти все раскуплены. При этом дело не только в ажиотаже перед майскими праздниками, уверена директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова: «Сейчас спрос уже немного превышает прошлогодний. Если лето будет хорошее, не возникнет каких-либо проблем на водных путях, то спрос будет высокий. Он растет в том числе еще и за счет внимания со стороны семей, в одном круизе собираются несколько поколений.

В цену путевки входит практически все. Это трехразовое питание, полный экскурсионный пакет, очень богатая развлекательная программа.

Какие направления традиционно самые популярные у туристов? Если из Москвы, то это Санкт-Петербург, Соловецкие острова. Очень популярны недельные круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца. Жители столицы очень любят так называемую Московскую кругосветку, когда теплоход отправляется от одного московского вокзала, например, от Северного речного вокзала и, проходя через Канал имени Москвы, по Волге, по Оке и по Москве-реке возвращается к Южному речному вокзалу. Продолжительность — от 9 до 11 дней».

Летом 2023-го столичные власти запустили первый маршрут речного трамвая от Киевского вокзала до «Москва-Сити». А в этом году городские электросуда начнут перевозить пассажиров от причала у Новоспасского моста до новостроек на месте бывшего завода имени Лихачева. Стоимость поездки составит 150 руб. в будни и 300 руб. в выходные дни. Причем навигация круглогодичная. Станут ли речные трамваи популярнее круизных судов? Эту тему “Ъ FM” обсудил с главой Союза пассажиров России Кириллом Янковым: «Все-таки надо различать многодневные круизы и прогулочные экскурсии, где поездки совершаются в пределах одного дня. В отношении транспортных функций есть линия от Северного речного вокзала на другую сторону Химкинского водохранилища — вот она больше транспортная.

Для электросудов сейчас есть две линии, обещают открыть третью. Это прогулочные маршруты. Хотя, конечно, кто-то совмещает прогулку с передвижением. В солнечные летние выходные дни, естественно, появляются большие очереди. Так просто на судно не попадешь, спрос повышен. Зимой, особенно в плохую погоду, естественно, он минимален. Москва-река имеет довольно извилистую трассу в городе, так что автотранспорт или уличный транспорт, как правило, оказывается быстрее. И пересадочные узлы: станции метрополитена никогда не проектировались с учетом возможной пересадки на водный транспорт».

Иногда в очереди на посадку можно простоять вплоть до часа, говорит шеф-редактор журнала TimeOut Аня Батурина, она часто пользуется речным транспортом:

«Причал находится прямо около моего дома. Я могу доехать примерно "Москва-Сити" за 100 руб. или за 130 руб. по зимнему тарифу. Это выходит дешевле, чем такси и гораздо быстрее, чем на метро.

На первых утренних рейсах людей обычно много, потому что все едут в офис. Но если знать расписание этого речного трамвая, то можно прокатиться одному. В некоторые дни еду одна в этой яхте, записываю видео для своих социальных сетей. И многие мои подписчики действительно думают, что у меня яхта. Так что можно создать впечатление очень красивой и богатой жизни всего за 130 руб.».

По данным столичных властей, за два года работы речных трамваев всего было перевезено примерно 1,7 млн пассажиров. Это практически одна шестая от общей численности населения Москвы.

Никита Путятин