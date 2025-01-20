Круизы вливаются в Каспий

Круизы в Иран планируют запустить уже в этом году, об этом сообщило Министерство транспорта в своем Telegram-канале после визита делегации из Ирана. Стороны планируют организовать регулярные линии и круизное судоходство между портами двух стран на Каспийском море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это может быть привлекательно для туристов, но в России пока практически нет подходящих лайнеров для таких путешествий, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Круизов по Каспийскому морю нет уже несколько десятилетий, все попытки организовать проваливались. Конечно, если делать, то такой маршрут: Астрахань—Махачкала—Казахстан—Азербайджан—Иран. Специально не называю Туркменистан, потому что это визовая страна, и виза стоит больше $100, да и дают ее не всем.

Все остальные страны, думаю, посетить в рамках тура реально, учитывая, что Иран безвизовый только в случае групповых туров, а морские круизы — это как раз групповые поездки. Да, это будет только город Решт, никакого Тегерана, Исфахана, тем не менее этот круиз будет пользоваться определенной популярностью, я даже думаю большей, чем круизы по Черному морю Сочи—Турция, потому что там две страны, а здесь четыре. Но пока нет теплоходов, которые выходили бы туда, потому что нужен класс "река-море", и сейчас для этого строятся новые лайнеры. Понятно, что нужно строить пирсы, в той же Махачкале нужно построить пирс для приема таких круизных судов. Кстати, город Лагань в Калмыкии тоже выходит на Каспий, там очень интересная история.

Что касается стоимости, в день круиз будет примерно обходиться в 30 тыс. руб., а длиться от силы восемь-девять дней, то есть примерно 200-250 тыс. руб. на человека. Но здесь я уже посчитал, естественно, и трехразовое питание, и экскурсии».

Два круиза по Каспию планируются в начале сентября, по крайней мере, пока они указаны в расписании. Однако лайнер не выйдет за пределы России: путешественники смогут посетить Астрахань, Махачкалу и Дербент. На них осталось менее 20 кают, сейчас стоимость стартует от 300 тыс. руб. на одного пассажира. Как рассказали “Ъ FM” организаторы тура, на международную программу ожидают не меньшего спроса, но до 2026 года вряд ли на нем будет ходить больше трех судов.

Впрочем, направление не внушает оптимизма, считает эксперт в области туризма Екатерина Лукьяненко: «Пока я не вижу тех, кто в это деньги вложит, 365 тыс. руб. — это дорого. Это такие популистские заявления, потому что на этом маршруте нет никакой инфраструктуры. Берег однообразный, кроме Дербента, который является объектом наследия ЮНЕСКО. Дербент, безусловно, береговое обслуживание на сутки как раз потянет. Можно посмотреть крепость Нарын-Кала, комплекс старой исторической части, вечером очень красивый дербентский фонтан со светомузыкой. Но это не на девять дней программа.

Махачкала — это такой хозяйственно-административный центр, большой рынок. По поводу экскурсий: ну, тоже старая портовая часть, но там нужно огромные вложения средств сделать, чтобы привести ее в порядок. Баку, конечно, насыщенный. Несколько ночевок и экскурсионные дни. То есть лайнер используется как отель, из которого предоставляется береговое обслуживание. Программа примерно такая: старый город, историческая часть и гастрономия.

Что касается самого Ирана, Решт никогда не вызывал никакого туристского интереса».

Планировалось, что круизы по Каспию будет совершать новый лайнер «Петр Великий», который строили более шести лет. В прошлом году его переименовали, теперь он носит имя политика Владимира Жириновского. Как сообщил оператор судна «Мостурфлот», первый сезон он будет совершать круизы между Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова, Анжела Гаплевская