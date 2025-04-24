Международные резервы России достигли рекордных $681,3 млрд
Российские международные резервы обновили исторический максимум, составив $681,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ на 18 апреля. За неделю показатель увеличился на $25,5 млрд (+3,8%).
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Предыдущего рекорда международные резервы РФ достигли, согласно подсчетам регулятора, 4 апреля. Тогда показатель был на уровне $658 млрд. В ЦБ объяснили тенденцию положительной переоценкой резервов. В апреле прошлого года объем резервов был $590,3 млрд.
Подробнее о международных резервах РФ — в материале «Ъ» «И все то золото заблестит».