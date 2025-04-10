Международные резервы России достигли рекордных $658 млрд

Российские международные резервы обновили исторический максимум, к концу дня 4 апреля составив $658 млрд. По данным Банка России, показатель увеличился за неделю на $12,4 млрд (+1,9%). В ЦБ объяснили повышение положительной переоценкой резервов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По состоянию на 1 апреля международные резервы РФ достигли $647,3 млрд. С конца марта рост составил 2,37%. В апреле прошлого года объем резервов был $590,3 млрд.

21 марта международные золотовалютные резервы России поднялись до $650,4 млрд — рекорда с февраля 2022 года. Тогда объем резервов составлял $643,2 млрд.