И все то золото заблестит

В наступающем 2025 году многие эксперты и участники рынка прогнозируют дальнейший рост цен на золото. Банкиры из Goldman Sachs и Bank of America ждут преодоления отметки в $3 тыс. за унцию. В свою очередь, эксперты Всемирного совета по золоту дают более сдержанные прогнозы, полагая, что цена на драгметалл продолжит расти, но будет делать это медленнее, чем в текущем году. Аналитики отмечают, что динамика цен на золото в следующем году во многом зависит от политики избранного президента США Дональда Трампа, ситуации на Ближнем Востоке и Украине, а также от действий ЦБ развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Замедление после бурного роста

В начале декабря Bank of America (BofA) выпустил прогноз по динамике цен на золото в 2025 году. По мнению аналитиков BofA, цены продолжат движение к отметке $3 тыс. за унцию, но инвесторам придется проявить терпение: этот процесс может растянуться и на полгода. «Сейчас мы не можем выделить один фактор, который бы побудил инвесторов активно возвращаться на рынок»,— отмечает главный аналитик BofA по рынку металлов Майкл Видмер.

Экономисты банка подчеркивают, что рост цен на золото может замедлиться в начале года — спрос со стороны Китая пока остается умеренным, а внимание западных инвесторов привлекают более высокие ставки по облигациям и дорожающий доллар. «Администрация Дональда Трампа, скорее всего, будет придерживаться политики, направленной на более активный экономический рост, что, в свою очередь, может ускорить инфляцию и усилить курс доллара. При таком сценарии в ближайшее время аппетит инвесторов к покупке золота может быть ослаблен,— не исключают аналитики BofA.— Мы также чрезвычайно озабочены неопределенной макроэкономической обстановкой и ситуацией в бюджетно-налоговой сфере. Госдолг США, скорее всего, достигнет новых рекордов, увеличив соотношение к ВВП в ближайшие три года, а это почти полностью покрывает срок правления нового президента.

Иностранные центробанки (ЦБ) продолжают держать заметные объемы американских гособлигаций, но ситуация в бюджетно-налоговой отрасли подталкивает их к диверсификации портфелей золотовалютных резервов, в том числе к новым закупкам золота, которое и без того пользуется большой популярностью».

Аналитики Bank of America полагают, что в первой половине следующего года инвесторы и рынок будут адаптироваться к новой монетарной политике ФРС, что окажет сдерживающее влияние на спрос на золото. В то же время есть признаки того, что иностранные центробанки продолжат закупать этот драгметалл, поддерживая таким образом динамику цен. По мнению Майкла Видмера, «трудно переоценить риски от растущего долгового дефицита США для продолжающегося тренда на дедолларизацию». «Если ваш бизнес заключается в том, чтобы сохранить стоимость активов, а в отношении крупнейшего вашего актива (доллары и деноминированные в нем ценные бумаги.— “Ъ-Review”) на рынке растет озабоченность, это открывает возможность для более активной диверсификации,— считает экономист BofA.— И помимо золота у банков не так уж много активов, в которые они могут вкладываться».

Роста цен до $3 тыс. за тройскую унцию золота в 2025 году ожидают и аналитики Goldman Sachs, выпустившие свой доклад в конце октября. «Мы прогнозируем, что цена на золото поднимется выше, чем мы ожидали ранее, поскольку центробанки многих развивающихся стран наращивают свои закупки»,— говорится в докладе американского инвестбанка. Действительно, по данным Всемирного совета по золоту, в октябре центробанки всего мира закупили в общей сложности 60 тонн золота, что является максимальным показателем в текущем году. Лидерами по закупкам драгметалла стали ЦБ развивающихся стран.

На первом месте — Индия, чей ЦБ только в октябре купил 27 тонн золота, доведя общий объем закупок в нынешнем году до 77 тонн. На втором месте — ЦБ Турции (17 тонн в октябре), на третьем — ЦБ Польши (8 тонн). По итогам октября эти три ЦБ сделали 60% общемировых закупок со стороны центробанков. На фоне непрекращающегося роста цен на золото центробанки постоянно наращивают свои профильные запасы, еще больше подстегивая спрос на этот актив.

«Торги золотом сильно зависят от того, на каком уровне находятся процентные ставки. Поскольку золото — это актив, который не приносит гарантированного процентного дохода (как, например, облигации.— “Ъ-Review”), золото становится менее привлекательным, если процентные ставки высоки. Но когда ставки идут вниз, привлекательность золота растет,— отмечает ведущий аналитик Goldman Sachs Лина Томас.— Поскольку такая закономерность сохраняется, закупки золота центробанками были главной ведущей силой (для цен на золото.— “Ъ-Review”) с 2022 года». По подсчетам Goldman Sachs, закупка 100 тонн золота увеличивает цену по меньшей мере на 2,4%.

Высокие темпы закупки золота центробанками развивающихся стран госпожа Томас объясняет тем, что они пытаются догнать центробанки из развитых стран, которые исторически держат крупные объемы запасов именно в золоте. Так, например, доля золота в ЗВР США, Франции, Германии и Италии составляет около 70%. В свою очередь, в центробанках развивающихся стран эта доля заметно ниже: в Китае, например, лишь около 5% от всех ЗВР находится в золоте. Именно поэтому аналитики полагают, что центробанки развивающихся стран в ближайшее время будут продолжать закупки золота, что поддержит цены на этот актив.

Прогнозы сбываются

Преодоление отметки в $3 тыс. за унцию еще в 2022 году предсказывал датский Saxo Bank. Правда, делал он это в рамках полушутливых «шокирующих предсказаний» на 2023 год. Как известно, в прошлом году золото так и не достигло этой отметки, однако теперь преодоление психологически важного рубежа прогнозируют уже крупнейшие банки мира в рамках вполне серьезных прогнозов.

В своем декабрьском докладе и прогнозе на 2025 год Всемирный совет по золоту увязывает динамику цен не только с процентными ставками и закупками со стороны центробанков. WGC отмечает, что цена будет зависеть от таких рисков, как геополитическая нестабильность, а также от политики нового президента США Дональда Трампа. «Если смотреть вперед, то многих больше всего заботит, как второй срок Трампа отразится на мировой экономике. Те инвесторы, которые ищут новых острых ощущений, могут выиграть от первой волны ажиотажа, связанной с рисками. Но потенциальные торговые войны и инфляционное давление могут отразиться на экономическом росте, который и сейчас является довольно слабым»,— полагают экономисты WGC.

В 2024 году цена на золото уже выросла более чем на 30%. По мнению Всемирного золотого совета, после столь бурного роста динамика должна замедлиться. «Возможные торговые войны во время второго срока Трампа, которые могут отразиться на макроэкономическом росте, ослабят спрос на золото со стороны инвесторов и потребителей,— говорится в декабрьском докладе WGC.— Сейчас все пытаются понять, сможет ли стимул, который политика Трампа даст локальной экономике (США.— “Ъ-Review”), перевесить или компенсировать озабоченность инвесторов в отношении мировой экономики».

Повышенное внимание участников и инвесторов привлекают и действия Китая, полагает Всемирный золотой совет. «До недавнего времени поддержку ценам на золото оказывал не только ЦБ КНР, но и местные инвесторы. При этом местные потребители предпочитали держаться в стороне,— говорится в докладе.— Но в ближайшем будущем этот баланс очень сильно зависит от того, как будут работать стимулирующие меры властей КНР и насколько существенными окажутся события во внешнеторговых отношениях (с США после вступления в должность Дональда Трампа.— “Ъ-Review”)».

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Евгений Хвостик