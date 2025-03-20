Досрочные выборы в думу Ревды пройдут 18 мая

Досрочные выборы депутатов думы муниципального округа Ревда (Свердловская область) состоятся 18 мая. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ревды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Избирательная комиссия на заседании 19 марта приняла пакет документов, связанный с выдвижением и регистрацией кандидатов, подготовку документов продолжат на следующей неделе. В частности, избиркому предстоит определиться с количеством дней голосования. Схема округов останется такой же, как на выборах в муниципальную думу в 2020 году.

Официально избирательная кампания стартует после опубликования решения ТИК о назначении выборов. Это произойдет 21 марта, когда соответствующее решение разместят в бюллетене «Муниципальные ведомости».

Напомним, 26 февраля дума Ревды объявила о самороспуске. Причиной послужил конфликт между депутатами от «Единой России», оппозицией и муниципальной администрацией. В разговоре с «Ъ-Урал» профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета (УрФУ) Анатолий Гагарин прогнозировал «во всех смыслах любопытную» избирательную кампанию перед досрочными выборами, поскольку оппозиция будет максимально мобилизовывать своих сторонников, а ЕР — своих.

Как прошел роспуск ревдинской думы — в материале «Ъ-Урал» «Депутаты распустились к весне»

Анна Капустина