На выборы депутатов думы Ревды заявились 90 человек

В Ревде (Свердловская область) завершился этап выдвижения кандидатов на досрочные выборы депутатов думы муниципалитета, назначенные на 18 мая, сообщили в районной территориальной избирательной комиссии (ТИК). Всего для участия в них выдвинулись 90 человек. В их числе 20 представителей от «Единой России», 18 — от КПРФ, 15 — от «Новых людей», 13 — от ЛДПР, 11 — от «Справедливой России — Патриоты — За правду», один — от «Социальной защиты». В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли 12 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В избиркоме отметили, что этап регистрации претендентов продлится до 17 апреля. «К этому сроку всем кандидатам нужно представить первые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств своих избирательных фондов. Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения и партией "Социальной защиты" необходимо собрать и передать окружной избирательной комиссии установленное количество подписей избирателей»,— подчеркнули в ТИК.

Дума Ревды состоит из 20 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. В феврале 2024 года между представителями от партии власти, оппозицией и местной администрацией произошел конфликт, который привел к расформированию думы в связи с необходимостью ее «обновления».

Ранее все пять парламентских партий выдвинули 85 человек для участия в выборах в Ревде, включая 16 экс-депутатов, большинство из которых проголосовало за самороспуск думы. В районной ТИК «Ъ-Урал» пояснили, что снижение числа выдвинутых от партий кандидатов связано с тем, что ряд претендентов «не предоставили необходимые документы». «Их выдвинула политическая партия, но заявления кандидатов и их согласия баллотироваться не были предоставлены»,— отметили в избиркоме.

Подробнее о претендентах на мандаты в думе Ревды — в материале «Ъ-Урал» «Распустились, чтобы вернуться».

Василий Алексеев